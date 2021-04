per Mail teilen

Baden-Württemberg ist im EU-Vergleich auch 2020 die Region mit dem höchsten Innovationspotenzial. Das Land erreicht auf dem Innovationsindex 81 Punkte - das sind 19 Punkte mehr als Bayern auf Platz zwei. Die französische Hauptstadtregion Ile de France folgt auf Rang drei. Der Index berücksichtigt die Investitionen an Geld und Personal in Forschung und Entwicklung, den Erfindungsreichtum sowie den Stellenwert forschungsintensiver Industriezweige. Der Innovationsindex der Europäischen Union wird alle zwei Jahre vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg berechnet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten in der jüngsten Analyse noch nicht ermittelt werden.