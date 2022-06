Bevölkerung des Landes wächst um fast 22.000

Die Einwohnerzahl Baden-Württembergs ist im vergangenen Jahr um rund 21.600 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Laut einer am Montag in Wiesbaden verbreiteten Mitteilung des Statistischen Bundesamts liegt das Land beim Zuwachs damit an dritter Stelle hinter Bayern und Niedersachsen. Prozentual hatten Schleswig-Holstein und Berlin die höchsten Zuwächse. Die Bevölkerungen der beiden Bundesländer wuchsen im letzten Jahr um jeweils 0,4 Prozent. Bundesweit ist die Bevölkerungszahl geringfügig um 0,1 Prozent gestiegen: So lebten zum Jahresende 2021 gut 83,2 Millionen Personen in Deutschland. Das waren 82.000 mehr als ein Jahr zuvor. Diese Entwicklung ist vor allem auf einen Anstieg der Nettozuwanderung zurückzuführen. Das heißt, es wanderten mehr Menschen nach Deutschland ein als aus.