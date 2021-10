"Toiletten für Alle": Land fördert Einrichtungen für Schwerbehinderte

per Mail teilen

Schwerbehinderte haben besondere Bedürfnisse - auch bei Toiletten. Deshalb stellt Baden-Württemberg 200.000 Euro zur Verfügung für den Bau sogenannter "Toiletten für alle".

Mit den 200.000 Euro will das Land den Bau von Toiletten unterstützen, die auch für schwerbehinderte Menschen nutzbar sind. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind diese Einrichtungen vor allem für Menschen gedacht, die wegen Ihrer Behinderung etwa Windeln oder Katheter wechseln müssen. In den "Toiletten für alle" gibt es daher höhenverstellbare Liegen zum Wechseln der Windeln sowie elektrische Personenlifter, die die betroffene Person sicher vom Rollstuhl auf die Toilette oder die Liege hebt. Auch ein luftdicht verschließbarer Windeleimer gehört zur Ausstattung. Eine herkömmliche Behinderten-Toilette ist laut Gesundheitsministerium dafür nicht ausreichend.

Der Freizeitpark Tripsdrill im Kreis Heilbronn verfügt über eine "Toilette für alle", die vor allem Menschen mit Schwerbehinderungen zur Verfügung steht. Alle Fotos sind zur kostenfreien Veröffentlichung in Zusammenhang mit Toilette für alle BW frei gegeben. Die Bildrechte liegen jeweils beim Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg

Gesundheitsminister Lucha (Grüne): Steigender Bedarf

"60 solcher Toiletten haben wir als Land schon gefördert, 13 weitere sind derzeit in Planung – das ist ein guter Anfang, reicht aber natürlich noch lange nicht", erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Zu den Betroffenen zählen Menschen mit angeborenen schweren und mehrfachen Behinderungen, Personen mit Schädel-Hirn-Trauma, oder an Multipler Sklerose Erkrankte. Auch querschnittsgelähmte und ältere Menschen, die schwer pflegebedürftig oder dement sind, benötigten solche Einrichtungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Angesichts der steigenden Zahl an hochbetagten Menschen werde der Bedarf sicherlich steigen. Das Ministerium wies weiter darauf hin, dass Fördergelder ab sofort beantragt werden können.

Verband fordert Spezialtoiletten in allen öffentlichen Einrichtungen

Der Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (LVKM) Baden-Württemberg begrüßt die Förderung des Landes, weist aber auch darauf hin, dass der Bedarf noch lange nicht gedeckt ist. Geschäftsführerin Jutta Pagel-Steidl sagte dem SWR: "Wir brauchen solche Toiletten überall dort im Land, wo Menschen länger als fünf Minuten unterwegs sind." Deshalb fordert der Verband "Toiletten für alle" in allen öffentlichen Einrichtungen und Freizeitangeboten, in Schwimmbädern, Einkaufszentren und Landesgartenschauen. An 70 Standorten im Land gibt es solche "Toiletten für alle" bereits - zu finden über die Internetseite www.toiletten-fuer-alle-bw.de.

Schambehaftetes Thema

Jutta Pagel-Steidl weist darauf hin, dass es sich um ein Tabu-Thema handelt. "Darüber redet man nicht", so die Verbandsvertreterin.

"Mit vollen Hosen kann man nicht teilhaben."

Viele Betroffene und ihre Angehörigen machten jeden Ausflug und jede Besorgung davon abhängig, wann etwa ein Windelwechsel nötig sei. Weil es nicht genug Toiletten mit der entsprechenden Ausrüstung gebe, behelfe man sich dann mit Verstecken im Gebüsch oder auf der Rücksitzbank des Autos. "Das ist höchst unangenehm" so Pagel-Steidl.

Allerdings sind solche "changing places", also Toiletten mit entsprechender Ausrüstung, nicht in der deutschen Bauordnung vorgesehen, erklärte die LVKM-Vertreterin: "Deshalb sind wir angewiesen auf Freiwilligkeit". Ihr Verband wirbt deshalb im Auftrag des Landes bei Organisationen, Veranstaltern und anderen Einrichtungen dafür, "Toiletten für alle" zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Nutzen können die Toiletten diejenigen, die einen sogenannten Euro-Schlüssel haben. Der wird europaweit vertrieben, kostet 23 Euro und wird ausschließlich an Menschen mit entsprechenden Bedürfnissen verteilt. Manche "Toiletten für alle" sind auch nur während bestimmter Veranstaltungen oder den Ladenöffnungszeiten zugänglich.

Einige Unternehmen haben laut LVKM solche Toiletten auch ohne Fördermittel des Landes eingerichtet, weil sie den Bedarf erkannt haben - so etwa die Hauptgeschäftstelle der Kreissparkasse Esslingen oder die Experimenta in Heilbronn. 70 Standorte in Baden-Württemberg sind noch nicht genug, erklärte Jutta Pagel-Steidl. "Aber jeder Standort ist ein Standort mehr."