Baden-Württemberg will FFP2-Maskenpflicht auch in Bus und Bahn

Nach Bayern und Sachsen will auch Baden-Württemberg eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht auf Bus und Bahn. Verkehrsminister Hermann und Sozialminister Lucha fordern einheitliche Regelungen aus Berlin.

Baden-Württemberg macht Druck auf den Bund, damit auch in Bussen und Bahnen eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken kommt. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringen Sozialminister Manfred Lucha und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) darauf, diese Verschärfung schnellstmöglich in die Tat umzusetzen. Angesichts der rasant steigenden Inzidenzen durch die Omikron-Variante sei es "ein unbedingtes Gebot der Stunde, schnell, klar und einheitlich eine ausschließliche FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr bundesgesetzlich zu regeln", schreiben die beiden Grünen-Politiker in dem Brief.

Im SWR-Interview sagte Hermann, dass die Rechtslage inzwischen anders sei als vor einem Jahr, als das Land noch selbst im ÖPNV eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt hatte.

Hermann und Lucha: "Der Bund muss jetzt handeln"

Die Landesminister verweisen in dem Brief darauf, dass einige Länder wie etwa Bayern und Sachsen schon eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen auf eigene Verantwortung umgesetzt hätten, obwohl der Bund rechtlich zuständig sei. Wörtlich schreiben die beiden Grünen: "Sollte der Bund nicht in Kürze handeln, sieht sich das Land Baden-Württemberg verpflichtet, die FFP2-Maskenpflicht einzuführen, selbst wenn bisher nicht eindeutig geklärt ist, ob dies rechtssicher möglich ist, um den Ansprüchen an den Schutz der Bevölkerung gerecht zu werden." In Baden-Württemberg gilt seit Mittwoch FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, also in Geschäften, der Gastronomie, Museen und Bibliotheken. In Bussen und Bahnen reicht bisher noch eine einfachere OP-Maske.

Auch CDU fordert die FFP2-Pflicht im ÖPNV, SPD kritisiert Landesregierung

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hat hingegen kein Verständnis für das Vorgehen des Landes. Es sei "an Peinlichkeit nicht zu überbieten," so Stoch. Er wundere sich, warum Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Minister "nicht Manns genug" seien, dies auch in Baden-Württemberg umzusetzen, was zum Beispiel in Bayern schon lange gelte. Dass die Landesregierung immer nur in Richtung Bund zeige, sei ein "Akt der Hilflosigkeit", sagte Stoch dem SWR und forderte die Landesregierung auf, "endlich zu entscheiden, was sie selbst entscheiden können. Die Omikron-Welle lässt uns da wirklich keinen Tag Zeit, um Brieflein zu schreiben."

Ministerpräsident Kretschmann griff Stoch im SWR-Interview weiter an:

"Ich glaube Herr Kretschmann ist jemand, der ungern Entscheidungen selbst trifft, weil er dafür Kritik bekommt, und deshalb lieber mit dem Finger auf andere zeigt, statt seiner Verantwortung als Ministerpräsident gerecht zu werden. Das ist deutlich zu wenig."

Bereits am Mittwoch, als die neuen Corona-Regelungen in Kraft traten, hatte auch die CDU-Landtagsfraktion auf ihrer Klausurtagung gefordert, dass die FFP2-Maskenpflicht ebenfalls in Bussen und Bahnen gelten solle.