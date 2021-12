Mit dem Entwicklungsplan will Grün-Schwarz zum Beispiel Wohnen, Digitalisierung oder Umweltschutz koordinieren. Die Lebensverhältnisse sollen überall gleich gut sein.

Die zuständige baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), spricht von einem "Kursbuch für ein modernes Baden-Württemberg". Mit dem Landesentwicklungsplan (LEP) soll das Land zukunftssicher werden - vor allem beim Thema Digitalisierung. Der Plan koordiniert die verschiedenen Ansprüche an Wohnen, Energiegewinnung, Nahversorgung, Gewerbe, Freizeit oder Natur- und Artenschutz. Wichtig sei es dabei, die verschiedenen Bereiche neu miteinander zu verknüpfen, so die Ministerin, damit Strukturwandel gut begleitet werden könne. Darin bestehe auch eine große Chance für den ländlichen Raum.

Alter Landesentwicklungsplan ist fast 20 Jahre alt

Ein erster Schritt auf dem Weg zu einem neuen Landesentwicklungsplan sei eine detaillierte Bestandsanalyse und eine Bewertung des bisherigen Landesentwicklungsplans. Der stammt aus dem Jahr 2002 und kann nach Einschätzung Razavis auf die zahlreichen Fragen und Aufgaben der Zeit nicht mehr immer die passenden Antworten geben. Bei der Erstellung des neuen Plans sollen Bürgerinnen und Bürger vor Ort rechtzeitig informiert und beteiligt werden.

Wichtige Einrichtungen sollen überall gut erreichbar sein

Das Projekt soll gleichwertige Lebensverhältnisse und - so Razavi - ein "attraktives Lebens- und Wohnumfeld" in Baden-Württemberg organisieren. Das bedeute eine gute Erreichbarkeit aller wichtigen Einrichtungen - in den Verdichtungsräumen genauso wie im ländlichen Raum. Razavi sagte: "Während die Erreichbarkeiten im alten LEP aus dem Jahr 2002 grundsätzlich noch in Autostrecken gedacht wurden, kommen heute ganz neue Aspekte hinzu, wie die Digitalisierung und die Verknüpfung unterschiedlicher Mobilitätsangebote." Insgesamt sind für den neuen Landesentwicklungsplan bislang 15 Millionen Euro vorgesehen. Die Ausarbeitung der neuen Vorgaben wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen.