Weil Arztpraxen nach Pfingsten zu wenig Impfstoff bestellt hatten, bekommt die Landesregierung jetzt einen Ausgleich. Die Extra-Impfdosen sind bereits verplant.

Baden-Württemberg bekommt kurzfristig mehr Impfstoff. Das bestätigte das Landesgesundheitsministerium am Samstag nach einem entsprechenden Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" vom Vortag. Sie beriefen sich auf das Bundesgesundheitsministerium. Dem Zeitungsbericht zufolge, hätten die Arztpraxen im Land zuletzt deutlich weniger Biontech-Impfdosen bestellt, als wegen des Verteilungsschlüssels möglich gewesen wäre. Aus diesem Grund gebe es nun von Seiten des Bundes einen "Nachschlag" von 52.600 zusätzlichen Impfdosen.

Zusatz-Impfdosen für "impfschwache" Kreise

"Wir freuen uns sehr über diese Ankündigung der Bundesregierung - unser Einsatz in Berlin für eine entsprechende Kompensation hat sich ausgezahlt", sagte Uwe Lahl, Amtschef des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums. Man könne jede Impfdose gut gebrauchen und verwende sie sofort, so Lahl. Man werde die zusätzlich geliefert Impfdosen dazu verwenden, um in den Landkreisen mit vergleichsweise niedriger Impfquote die Impfquote in Richtung Landesschnitt zu heben.

Neben Baden-Württemberg bekommt auch Bayern zusätzlichen Impfstoff. Auch dort hatten Ärztinnen und Ärzte in den beiden Wochen nach Pfingsten weniger Impfdosen des Herstellers Biontech bestellt, als nach dem Bevölkerungsschlüssel möglich gewesen wäre. Der Nachschub soll in der Woche ab dem 28. Juni geliefert werden, berichtete die beiden Zeitung.

Baden-Württemberg liegt bei Impfungen leicht hinter Bundesschnitt

Derzeit sind in Baden-Württemberg 5.162.993 Menschen einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Freitag 46,5 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liege einen Prozentpunkt höher. Als vollständig geimpft gelten 2.679.782 Menschen oder 24,1 Prozent (Bund: 24,8). Bei den meisten Vakzinen sind zwei Spritzen nötig, beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht dagegen eine Dosis.