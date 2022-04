per Mail teilen

Kurz vor dem 70. Geburtstag des Landes flammt der Konflikt um die regionale Identität der beiden Landesteile Baden und Württemberg wieder auf. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gibt es nur noch Baden-Württemberger, doch das sehen längst nicht alle Landesbewohner so. Der Ort Ölbronn (Enzkreis) liegt sowohl in Baden als auch in Württemberg - hier fühlen sich alle als Baden-Württemberger, oder?