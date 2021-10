Stadt weiht neues Hallenbad ein

per Mail teilen

Das neue Hallenbad in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) verfügt über ein 25-Meter-Sportschwimmbecken mit vier Bahnen, einem Kinderbecken, einem Dampfbad und einer Liegewiese im Außenbereich. Das moderne Freizeitbad soll auch für den Schulsport genutzt werden. Es liegt am Rande des Kurparks und des Wurzacher Rieds. Der Blick aus dem Bad sei gigantisch, so ein Sprecher der Stadt. Gekostet hat es rund acht Millionen Euro, der Bund übernahm davon 2,4 Millionen Euro. Viele Bad Wurzacher sind froh, dass das Bad nach jahrelangen und kontroversen Diskussionen jetzt fertig ist. Es ersetzt das alte Hallenbad aus den 1970er Jahren.