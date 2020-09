Die "Roaring Twenties" am See zu Gast im Vineum Bodensee

Ausstellung in Meersburg Die "Roaring Twenties" am See zu Gast im Vineum Bodensee

In den 1920er Jahren sind Absinth, Charlston und der Bubikopf auch am Bodensee en vogue. Eine Ausstellung im Vineum Bodensee erinnert an die "Roaring Twenties" in und um Meersburg.