US-Präsidentschaftswahl hat Folgen für die Wirtschaft in BW

per Mail teilen

Wer in den USA nach Joe Biden ins Weiße Haus einzieht, diese Frage könnte auch Folgen für die Wirtschaft in Baden-Württemberg haben. "Baden-Württemberg ist darauf angewiesen, dass der transatlantische Warenverkehr ohne große Einschränkungen läuft", erklärt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter im SWR. Er sieht in Kamala Harris einen "Gewinn für die transatlantische Zusammenarbeit".