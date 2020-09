Anfang September eröffnete Schwedens Königin Silvia in Heidelberg das Childhood-Haus für Kinder, die Opfer von Gewalt wurden. Dort arbeiten Psychologen und Mediziner mit Behördenvertretern und Polizisten zusammen.

Es ist das zweite Childhood-Haus in Deutschland und das erste in Baden-Württemberg - ein Ort, an dem Kinder, die sexuellen Missbrauch oder schlimme Gewalt erlebt haben, in einem Umfeld und von Personen untersucht und befragt werden können, die wissen, wie man mit ihnen umgeht. Schwedens Königin Silvia stammt aus Heidelberg und hat die Einrichtung über ihre Stiftung finanziert.

Alle Beteiligte unter einem Dach

Die Räume sind freundlich eingerichtet. Ärzte, Richter, Polizisten und das Jugendamt kommen hier zusammen und helfen den Kindern gemeinsam durch die Schritte eines Ermittlungsverfahrens und die medizinische Untersuchung.

Bislang 15 Kinder im Heidelberger Childhood-Haus betreut

Belastende Mehrfach-Aussagen, Wartezeiten oder Ortswechsel können so vermieden werden, die Gefahr der Re-Traumatisierung wird gemindert. Seit der Eröffnung sind in Heidelberg bereits 15 Kinder und Jugendliche im Childhood-Haus untersucht bzw. befragt worden.