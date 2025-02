Autozulieferer Marquardt expandiert in Indien

Die Marquardt Gruppe aus Rietheim-Weilheim bei Tuttlingen hat kräftig investiert - in Indien, sowohl in ein Forschungszentrum als auch in einen Produktionsstandort.

Indiens Wirtschaft wächst mit einem BIP von 6,9 Prozent rasant, ist also ein lohnender Markt für den Automobilzulieferer. An diesem Aufschwung will auch das schwäbische Familienunternehmen Marquardt teilhaben.

Georg Enzweiler, Stellvertretender Botschafter, Deutsche Botschaft, Neu Dehli, Indien. SWR

Der stellvertretende Indien-Botschafter Georg Enzweiler: "Es ist eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir da im wirtschaftlichen Bereich beobachten können. Wir haben in Indien 2000 deutsche Unternehmen, die hier Geschäfte machen, die hier schon teilweise seit sehr langer Zeit sind. Davon kommen ungefähr 350 aus Baden Württemberg."

Eine Delegation der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist zur Zeit zu Besuch in Indien - zum Beispiel hier bei der Niederlassung von Marquardt, einem Autoteilezulieferer. Das Unternehmen ist schon recht lange in Indien aktiv mit wachsenden Aufträgen.

Björn Twiehaus, Geschäftsführer Marquardt Management SE. SWR

Marquardt-Chef Björn Twiehaus: "Und darum ist es ein logischer Schritt, dass wir jetzt auch das kleine Werk, was wir in Mumbai bereits haben, durch ein großes in Pune ersetzen. Wir sind seit 1950 in dieser Region in Indien, sind seit 2018 dort aktiv mit der Entwicklung. Und so ist es ein logischer Schritt, dass wir wirklich nachhaltig dort für unsere Kunden in der Region investieren."

Marquardt baut in Indien unter anderem ein Hochregal-Lager. SWR

Bald werden sich die Hochregale in der neuen Halle füllen, aber der Zeitplan ist eng, denn spätestens in vier Wochen soll alles fertig sein. Dann sollen dort rund 200 Menschen Arbeit finden.