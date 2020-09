"Wenn die Autoindustrie hustet, muss Stuttgart zum Arzt", so ein schwäbisches Sprichwort, das sich jedoch auf ganz Deutschland anwenden lässt: "Wenn die Automobilhersteller husten, müssen die Zulieferer zum Arzt."

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung des Automobilzulieferers Schaeffler gibt es am Dienstag nur einen einzigen Punkt auf der Tagesordnung: 200 Millionen Euro Kapital durch neue Aktien zu schaffen, innerhalb der kommenden fünf Jahre. Bedeutet: "Die brauchen Geld, ganz klar", so Automobilexperte Stefan Bratzel vom Auto Institut in Bergisch Gladbach. "Und das möglichst schnell." Tatsächlich lag der Umsatz der Schaeffler Gruppe, die unter anderem Kupplungssysteme und Getriebeteile herstellt, im ersten Halbjahr 2020 bei 5.574 Millionen Euro - im Gegensatz zu 7.226 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Einbußen, die sicherlich wehtun, in der Zuliefererbranche jedoch keine Seltenheit sind. Denn Klagen hört man aus ganz Deutschland.

Arbeitsplätze in Gefahr

Im schwäbischen Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) waren diese Klagen am Montag auch auf der Straße zu hören. Etwa 400 Angestellte von Bosch Automotive Steering demonstrierten vor den Toren gegen die Schließung ihres Werkes Ende 2021 - und somit gegen den Wegfall von 300 Arbeitsplätzen. Denn der war im Juni dieses Jahres beschlossen worden. Ein Stellenabbau, der ausgerechnet in die Zeit der Corona-Krise fällt, sich jedoch bereits lange vor dieser abgezeichnet hat.

Corona als Beschleuniger

Denn die Automobilindustrie ist im Wandel. E-Mobilität, Vernetzung, autonomes Fahren. Herausforderungen, der sich Hersteller sowie Zulieferer zu stellen haben - und das nicht erst seit gestern. Und nicht erst seit Corona. "Die Corona-Krise hat bestimmte Trends beschleunigt, die aber vorher schon da waren", so Experte Bratzel. "Schon 2019 wussten wir, dass die Branche Überkapazitäten hat und dass die fetten Jahre vorbei sind." Die Handelskonflikte mit den USA und China, der Brexit, all dies waren dunkle Wolken am Autohorizont.

So sieht es auch Auto-Analyst Gerhard Wolf von der Landesbank Baden-Württemberg. "Wir haben in den letzten drei Jahren schon eine rückläufige Produktion, global gesehen." Und zu den Handelskonflikten seien dann noch die Diskussionen über die Antriebsart gekommen. "Viele Menschen fragen sich, soll ich noch einen Diesel kaufen, soll ich einen Verbrenner kaufen und das führte einfach zu einer rückläufigen Entwicklung."

Problem Überkapazität

Von Januar bis August dieses Jahres ist die Automobilproduktion um 36 Prozent zurückgegangen, wie es eine Studie des Auto Instituts beschreibt. Bei den Herstellern und auch bei den Zulieferern entstanden Überkapazitäten, das heißt sie sind nicht ausgelastet. Auch dem weltweit größten Automobilzulieferer Bosch bereitet das Sorge. 60 Prozent des Konzernumsatzes machte die Robert Bosch GmbH 2019 mit ihrer Automobilsparte. Nun heißt es auf Nachfrage der Tagesschau: "Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens ist nach wie vor stark belastet. 2017 wurden 98 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. In diesem Jahr werden es unseren Prognosen zufolge maximal 70 Millionen sein. Das führt in der gesamten Branche zu einem hohen Anpassungsbedarf, dem auch wir uns nicht entziehen können."

Diesen Anpassungsbedarf, fast jeder in der Zuliefererbranche bekommt ihn wohl zu spüren. Bei der Continental AG, einst ein reiner Reifenhersteller, heute der weltweit zweitgrößte Automobilzulieferer nach Bosch, rechnet man im laufenden dritten Quartal weiterhin mit einem "herausfordernden Marktumfeld" und das nach Umsatzrückgängen von ganzen 25,9 Prozent im ersten Halbjahr 2020. Herbe Verluste für Continental, die das Unternehmen insgesamt jedoch nicht in den Ruin treiben dürften, zumal man verstärkt in neue Geschäftsfelder investiert.

Denn zur Zukunftsstrategie des Konzerns gehöre eine verstärkte Konzentration auf Innovationsfelder wie Software und Digitalisierung. "Mehr als 20.000 der gut 51.000 Continental-Ingenieure sind heute bereits Software- und IT-Ingenieure", teilt die Pressestelle mit.

Besonders betroffen: die Kleinen

Und tatsächlich ist es genau dies, was die großen Zulieferer retten dürfte: dass sie nicht nur auf ein Standbein setzen. Und dass sie für die deutsche Wirtschaft so relevant sind, dass die Politik sie nicht im Regen stehen lassen wird. "Aber von den kleinen und mittelständischen Zulieferern sind viele ernsthaft in ihrer Existenz bedroht", erklärt Automobilexperte Bratzel. "Wenn so ein Großer wie Schaeffler jetzt Geld braucht, wird er es auch bekommen. Da gibt's dann Rettungspakete. Aber die kleinen Zulieferer sind da nur eine Randnotiz wert."

Vor allem denjenigen Zulieferern, die sich allein auf Verbrennungsmotoren spezialisiert haben, dürften harte Zeiten bevorstehen. Nicht wegen der Pandemie, sondern ganz einfach, weil die Transformation hin zur E-Mobilität immer weniger Verbrennungsmotoren brauchen wird. Auto-Analyst Gerhard Wolf sieht deshalb staatliche Hilfen als essentiell. "Wir werden bis Jahresende vielleicht Richtung Auslastung von 90 Prozent kommen und daher ist es schon wichtig, dass wir für den Nachfrageeinbruch Hilfen schaffen. Ich sehe einen Dreiklang. Auf der einen Seite einen kurzfristigen Impuls, das könnte in der Form sein, dass man die Mehrwertabsenkungssteuer nochmal verlängert. Dann brauchen wir Liquiditätshilfen für die kleinen und mittleren Zulieferer und dann brauchen wir Unterstützung für die Transformation."

Nur langsame Erholung

Und dann? Geht es wieder bergauf mit der deutschen Autoindustrie und auch mit ihren Zulieferern? Beim Stuttgarter Zulieferer Mahle, der viele Komponenten für Verbrennungsmotoren herstellt, ist man skeptisch. "Auch wenn die Abrufzahlen unserer Kunden mittlerweile wieder steigen, ist die Auslastung noch immer auf einem niedrigen Niveau. Wir gehen davon aus, dass es Jahre dauern wird, bis die Märkte wieder das Vorkrisenniveau erreichen", teilt der Konzern mit.

Bei Continental nennt man eine konkrete Jahreszahl: Bis 2025 könne die Rückkehr auf Vorkrisenniveau dauern. Aber selbst das, so Experten, sei erstens ein sehr großes Ziel und zweitens nicht garantiert.