Verkehrsminister Hermann will Autospuren für Fahrgemeinschaften in Städten

Fahrgemeinschaften könnten in baden-württembergischen Städten bald extra Fahrspuren nutzen, wenn es nach Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) geht. Er will damit Emissionen einsparen und dazu beitragen, die Klimaschutzziele des Landes einzuhalten, insbesondere die angestrebte Klimaneutralität bis 2040. Außerdem könnten für Fahrgemeinschaften reservierte Spuren dazu führen, dass Autofahrerinnen und Autofahrer öfter kollektiv und damit effizienter unterwegs sind, so der Grünen-Politiker. Aktuell stammen noch gut ein Drittel der Emissionen aus dem Straßenverkehr. Allein mit Elektro-Autos sei das nicht zu erreichen. Sowohl von der FDP, als auch vom Koalitionspartner CDU kommt Kritik. Der Vorschlag ist mit der CDU auch nicht abgesprochen. Die CDU-Fraktion teilte mit, es helfe nicht, wenn man den Klimaschutz gegen die Mobilität der Menschen ausgespielt werde. Das führe am Ende nur zu Spaltung.