SWR-Redakteurin Svitlana Magazova SWR Patricia Neligan

Svitlana Magazova ist Journalistin, Reporterin und Multimedia-Redakteurin beim Südwestrundfunk (SWR) und der ARD, wo sie Inhalte für verschiedene Plattformen produziert. Für das Doku-Format "ARTE Re:" realisierte sie etwa Reportagen über eine Wiederaufbauinitiative in der Ukraine oder begleitete eine jesidische IS-Überlebende in den Nordirak. Geboren in Kyiv und aufgewachsen in Deutschland, verbindet sie in ihrer Arbeit immer wieder ihre beiden kulturellen Hintergründe. In der Vergangenheit hostete sie den Instagramkanal "Muss Das So?" von SWR Aktuell und war als Moderatorin beim Podcast SWR Aktuell Mondial zu hören. Ihre Leidenschaft gilt gesellschaftlich relevanten Themen, die sie nahbar und authentisch mit Fokus auf die Menschen erzählen will. Nach einer Weiterbildung zur Moderatorin 2017/18 schloss sie 2021 ihr Volontariat beim SWR ab. Aktuell ist sie hauptsächlich für SWR Aktuell BW Online und die Abteilung Ausland/Europa im Einsatz.