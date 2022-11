SWR-Redakteurin Simone Polier Verwendung nur in Absprache

Die Multimedia-Redakteurin wurde in Stuttgart geboren. Nach Stationen in München, Mainz, Memphis und Glasgow kam sie zurück in ihre Geburtsstadt. Die längste Episode war in Mainz, wo sie ihr Studium der Mediendramaturgie vollendete. Im Anschluss folgten Stationen als Redakteurin und Autorin bei 3Sat, dem ZDF und schließlich dem SWR. Ganz entscheiden zwischen Online, Fernsehen und Hörfunk kann sie sich bis heute nicht. Aber warum auch? Genauso wenig versteht sie, warum man sich zwischen Katzen und Hunden oder Kaffee und Tee entscheiden soll. Sind doch alle prima!

Seit 2016 arbeitet sie für die Multimedialen Nachrichten mit dem Schwerpunkt Online - mit Ausflügen zum Fernsehen und Hörfunk.