SWR-Redakteurin Nadine Reip SWR Patricia Neligan

Nadine Reip ist Online- und Social-Media-Redakteurin bei SWR Aktuell Baden-Württemberg Online. Zuvor hat sie ihren Bachelor in Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim in Stuttgart absolviert. Seit März 2024 ist sie für den Südwestrundfunk tätig und seit Oktober 2024 Redakteurin in der Onlineredaktion.