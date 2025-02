SWR-Redakteurin Joana Kerschbaum SWR Patricia Neligan

Joana Kerschbaum arbeitet als Redakteurin für SWR Aktuell Online Baden-Württemberg. Social Media ist ihr Steckenpferd und am liebsten bastelt sie an Posts, Reels und Storys z.B. für den Instagram-Kanal von SWR Aktuell. In der SWR Aktuell Redaktion hat sie aber auch ihre Liebe fürs Schreiben von längeren Texten wiederentdeckt - in Kombination mit dem Tagesaktuellen. Bis August 2024 war sie als Hostin beim DASDING Insta-Kanal für Stuttgart "Kesselgeschichten" zu sehen.

Vor dem SWR

Joana hat ihre Ausbildung zunächst an der Hochschule Macromedia in Stuttgart und dann an der Hochschule der Medien in Stuttgart gemacht. Neben dem Bachelor in Journalistik und dem Master in Unternehmenskommunikation st sie ausgebildete Moderatorin. Die einjährige Ausbildung fand am Institut für Moderation in Stuttgart statt. Seit 2024 ist sie als Hostin auf dem Kanal @diemitdenpferden vom WDR auf TikTok zu sehen.