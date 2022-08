Heike Lüttich ist seit Jahrzehnten beim SWR. Lange Jahre war sie nur für den Hörfunk aktiv, als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin. Dann kam zuerst das Fernsehen dazu, zehn Jahre später die Arbeit im Internet - eine sogenannte "Trimediale". Wobei die Fernseharbeit seit einigen Jahren ruht, weil die Tage einfach zu kurz sind.

Vor und neben dem SWR

Heike Lüttich ist als Journalistin in ihrem Traumberuf. Schon als Kind wollte sie "zum Radio" - ein Traum, der 1987 direkt nach dem Studium im SWF-Studio Freiburg wahr werden sollte. Gelernt hat sie den Journalismus an der Journalistenschule St.Gallen, in einer redaktionellen Ausbildung beim Süddeutschen Rundfunk und ganz viel anhand der Praxis. Auch wenn sie in Hessen geboren ist, ihre Heimat ist Baden-Württemberg - sie ist am Neckar aufgewachsen und lebt auch jetzt an diesem Fluss.

Mit Wasser hat auch ihr liebstes Hobby zu tun: sie rudert. Entweder auf dem Neckar oder auf dem Rhein, aber auch gern auf allen möglichen anderen Flüssen, sofern sie breit genug sind für ein Ruderboot.