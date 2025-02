SWR-Redakteurin Annette Schwenck SWR Patricia Neligan

Seit 2001 arbeitet Annette Schwenck beim Südwestrundfunk. Begonnen hat alles als Regional-Reporterin beim Bodenseeradio in Friedrichshafen und Konstanz. Später folgten Redaktion und Präsentation der regionalen Nachrichten und dann - nach ein paar Jahren - der Wechsel nach Stuttgart, in die dortige Hörfunk-Nachrichtenredaktion. Zu den regionalen Ereignissen in Baden-Württemberg kamen da bundesweite Themen und globale Zusammenhänge. Inzwischen arbeitet Annette Schwenck als Nachrichtenredakteurin in der Online-Redaktion von SWR Aktuell Baden-Württemberg.

Ihr Volontariat machte Annette Schwenck im Print-Journalismus - bei einer Tageszeitung im Verbund der Südwest Presse Ulm. Später arbeitete sie beim privaten Regionalsender Radio RT4 in Reutlingen und anschließend unter anderem bei der Schwäbischen Zeitung. In verschiedenen Medien zuhause, die regionale Heimat und die weite Welt im Blick: diese Vielfalt ist für sie das Spannende am Journalismus.