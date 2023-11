Ruben Moratz ist Politik-Reporter für alle Themen rund um den Landtag von Baden-Württemberg. Journalistisch angefangen hat er bei verschiedenen Lokalzeitungen, machte Station im Religionsressort der ZEIT "Christ und Welt" und absolvierte ein multimediales journalistisches Volontariat beim SWR.

Aufgewachsen in einem Dorf an der südbadischen Grenze zur Schweiz und zum Studium der Germanistik und Theologie nach Freiburg gezogen, wurde er schließlich mit Frau und Kindern in Esslingen am Neckar heimisch.