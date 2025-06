SWR-Reporter Markus Pfalzgraf, Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft Markus Pfalzgraf

Markus Pfalzgraf berichtet nach Jahren als Landespolitik-Reporter und einer Station in der ARD aktuell über Gesellschaftsthemen in Baden-Württemberg. Dabei hat er schon länger auch Gleichberechtigungsthemen und Extremismus im Blick. Mehrfach hat er ARD-Korrespondenten in China vertreten und dort beispielsweise über die Massenproteste in Hongkong berichtet. Vor seiner journalistischen Ausbildung im SWR hat der gebürtige Münsteraner für Zeitungen, Magazine und Videonachrichten gearbeitet. Pfalzgraf hat Politik und andere Fächer studiert, in den USA und in den Niederlanden gelebt.