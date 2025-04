Am Karfreitag sind verstärkt Polizeikontrollen in Baden-Württemberg geplant. Bis in den Spätsommer sind die Beamtinnen und Beamten zudem an szenetypischen Treffpunkten unterwegs.

Am Karfreitag führt die Polizei in Baden-Württemberg verstärkte Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Posing und illegalem Tuning durch. Das kündigte Innenminister Thomas Strobl (CDU) an. An diesem Tag, dem sogenannten "Car-Freitag", treffen sich Autofans an szenetypischen Orten und zeigen ihre Fahrzeuge.

Posing und illegales Tuning seien nicht nur ohrenbetäubend, dadurch würden auch der Straßenverkehr gefährdet und viele Menschen verunsichert, so Strobl weiter. Dieses "grob rücksichtlose Verhalten" werde man gleich zum Saisonstart ausbremsen. Die Polizei setze hier ein klares Zeichen - wer Regeln breche, müsse mit Konsequenzen rechnen, teilte der Innenminister mit.

Solche Kontrollen könnten durchaus zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für betreffende Fahrzeuge erlischt. Illegale Anbauten müssen dann kostenintensiv wieder beseitigt werden - und ein Bußgeld droht zusätzlich.

Polizei BW geht ganzjährig gegen Posing und illegales Tuning vor

Zum vierten Mal beteiligt sich die Polizei an der Kontrollaktion. Im Fokus stehen dabei die lokale Posing- sowie illegale Tuning- und Rennszenen. Die Bilanz bislang: In den Jahren 2022 bis 2024 wurden an diesem Tag in Baden-Württemberg etwa 1.300 Fahrzeuge kontrolliert und dabei mehr als 350 Verstöße festgestellt.

"Car-Freitag": Kontrollen in Baden-Württemberg Die Mannheimer Verkehrspolizeiinspektion führt mit einem Schwerpunkt in den innerstädtischen Bereichen Mannheim und Heidelberg wie in den vergangenen Jahren starke Kontrollen durch. Die Polizei in Stuttgart schaut in der Nähe des Fernsehturms - auf der Waldau - auf ihre Szene. In Konstanz wird die ebenfalls Polizei vor Ort sein. Ob Tuning-Fans aus der Schweiz nach Singen anreisen, sei schwer vorherzusagen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Das hänge auch vom Wetter ab. In Singen sind von Gründonnerstag bis Ostermontag Ansammlungen von mehr als fünf Fahrzeugen verboten. Am "Car-Freitag" werden in Ulm bis zu 300 Autos erwartet. Auch Riedlingen im Kreis Biberach gilt als Treffpunkt für Fans hochgerüsteter Autos. Dort werden ebenso Kontrollen stattfinden wie im Kreis Göppingen in der Motorrad-Szene. Im Ostalbkreis soll es größere, stationäre Kontrollen für auffällige Autos geben.

Zudem gehe das Land ganzjährig "konsequent gegen Posing und illegales Tuning" vor, so Strobl. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums 2024 insgesamt mehr als 15.000 Fahrzeuge kontrolliert, 6.629 Verstöße festgestellt und 1.246 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. "Wir haben weiter ein scharfes Auge auf diese Szene, bei der Motor- und Hirnleistung in einem erschreckenden Missverhältnis stehen", so der Innenminister.

Auto-Messe distanziert sich von Rasern und Posern

Der "Car-Freitag" liegt knapp zwei Wochen vor der Tuning World Bodensee, die in diesem Jahr am 1. Mai beginnt. Er habe aber mit der Veranstaltung nichts zu tun, teilte Emanuela Botta, Projektleiterin der Tuning World Bodensee, mit. Im Frühjahr wolle die Community ihre "liebevoll und mit Leidenschaft umgebauten Fahrzeuge" gerne präsentieren. Leider gebe es wie in jeder Szene aber auch hier ein paar schwarze Schafe. Grundsätzlich distanziere sich die Tuning World von Rasern, Posern und illegalem Tuning. "Autorennen haben nichts mit Tuning zu tun, beziehungsweise mit jedem Auto können Autorennen gefahren werden", sagte Botta. Tuning sei "bunt und facettenreich". Primär gehe es in der Szene um optisches Tuning.

Deutschlandweit sind laut Verband der Automobil Tuner (VDTA) etwa drei Millionen Fahrzeuge registriert, die in unterschiedlichem Umfang - vorwiegend durch optisches Tuning - modifiziert wurden. Für Aufklärung in Sachen sicheres Tuning will der VDTA mit der Kampagne "Tune it! Safe!" sorgen.

Bis in den Spätsommer wollen unter anderem die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz mit mobilen Kontrollen an szenetypischen Treffpunkten unterwegs sein. Nicht um die Fans schneller und aufgemotzter Autos zu ärgern, sondern um gefährliches und verbotenes Tuning zu unterbinden und Verkehrssicherheit für alle zu gewährleisten, teilte eine Polizeisprecherin mit.