Autonomes Fahren für alle? Bosch und VW planen Softwareplattform

Der VW-Konzern und Bosch haben am Dienstag angekündigt, die nächsten Schritte auf dem Weg zum autonomen Fahren gemeinsam anzugehen. Aus der Kooperation soll eine Softwareplattform hervorgehen, die zunächst teil- und hochautomatisierte Funktionen "massentauglich" macht. Mehr als 1.000 Expertinnen und Experten von Bosch und Volkswagen beginnen den Angaben zufolge nun mit der Umsetzung. Dies könne die Basis für komplexere Anwendungen bis hin zum vollautomatisierten Fahren schaffen, kündigten beide Partner an. Bis Ende 2026 steckt allein der VW-Konzern rund 30 Milliarden Euro in Digitalisierung und Automatisierung. Denn die Konkurrenz - etwa von Tesla oder Google - ist den deutschen Autobauern bislang voraus. "Erste Funktionen sollen schon im kommenden Jahr für Kunden nutzbar sein", sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz. Ziel ist es, Programmcodes und Automatisierungstechnologien öfter selbst herzustellen, statt von Zulieferern einzukaufen. Die Macher versprechen, es gehe nicht allein um "Technik für die Oberklasse", schon bald solle "wirklich jeder" Autofahrer und jede Autofahrerin von der Technologie profitieren können.