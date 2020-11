Die sogenannten Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen haben die EU-Kommission zu Anpassungen bei ihrer Klima- und Wirtschaftspolitik aufgefordert. In einer gemeinsamen "Agenda für eine erfolgreiche Transformation der Automobilwirtschaft" mahnen sie an, bei einer Erhöhung der Flottengrenzwerte auch die Auswirkungen auf die mittelständischen Zulieferer in den Blick zu nehmen. Die drei Länder begrüßen in dem Papier, dass die EU die Treibhausemissionen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren und den Emissionshandel auf den Verkehrssektor ausweiten will. Aber Emissionshandel und sektorspezifische Maßnahmen stünden "in einem hohen regulativen Spannungsverhältnis". Der Regulierungsrahmen müsse konsistent sein, um den Umbau zu einer nachhaltigen Industrie mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen zu unterstützen. Die Länder fordern außerdem Nachbesserungen bei der Förderung von Batteriezellenproduktion und mehr Anreize für private Investitionen in Ladeinfrastruktur. In Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen hängen eine Millionen Arbeitsplätze vom Autobau ab, in Deutschland insgesamt 2,2 Millionen.