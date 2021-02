Mit Autokorsos haben mehrere hundert Autofahrer am Sonntag in Baden-Württemberg gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie demonstriert. In Karlsruhe fuhr der Konvoi zum Bundesverfassungsgericht.

In Karlsruhe und Heidenheim an der Brenz haben mehrere hundert Menschen am Sonntag gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Heidenheim versammelten sich rund 500 Autofahrer zu einem Autokorso, wie die Polizei mitteilte. Es waren deutlich mehr als erwartet. Ein privates Bündnis hatte zu der Protestaktion aufgerufen. Die Stadtverwaltung hatte laut Auflage maximal 80 Fahrzeuge erlaubt. Dennoch ließ die Polizei die Autos, die zunächst zum Heidenheimer Festplatz gekommen waren, losfahren. Zu den Teilnehmern gehörten Ladenbesitzer und Gastronomen, die ihre Geschäfte wegen des Lockdowns schließen mussten, aber auch Selbstständige, Fitnessstudiobesitzer. Auf Plakaten warnten die Teilnehmer unter anderem vor einem Aussterben der Innenstädte und forderten eine Öffnung der Geschäfte unter Hygieneauflagen. Mehr als 300 Autos bei Korso in Karlsruhe In Karlsruhe protestierten Demonstranten ebenfalls mit einem Autokorso, an dem sich mehr als 300 Fahrzeuge beteiligten. Sie fuhren von Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Einzelne Autos hatten Transparente an ihren Scheiben, sie richten sich unter anderem gegen die Maskenpflicht und die Ausgangssperre. Die Beamten hatten mit deutlich mehr Fahrzeugen gerechnet. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke sind trotz eines Unfalls mit Blechschaden und Blockaden von Gegendemonstranten weitgehend ausgeblieben. Die Polizei hatte im Vorfeld mit mehr Teilnehmern gerechnet. Die Veranstalter betonten, dass sie mit friedlichen Mitteln für die Grundrechte kämpfen wollen und sich an die Vorschriften halten. Der Organisator erklärte, es ginge ihm darum, eine Erosion der Grundrechte zu verhindern. Darunter falle demnach auch die Maskenpflicht. Kleinere Demos gab es zudem in Pforzheim und Ottersweier (Kreis Rastatt).