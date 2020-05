Die Ministerpräsidenten der drei Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen wollen der Autoindustrie mit Kaufprämien helfen. Die soll nicht nur für E-Autos gelten. Kritik kommt von Grünen und Autoexperten.

Dauer 1:55 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Autogipfel: Kretschmann will mit Kaufprämien Anreize in Corona-Krise schaffen Bei einem Autogipfel per Videokonferenz haben am Dienstag Bundesregierung, Gewerkschaften, Autokonzerne und Minister über die Lage der Autobranche gesprochen. Die Nachfrage nach Pkw ist in der Corona-Krise eingebrochen. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) will mit Kaufprämien Anreize schaffen. Video herunterladen (4,9 MB | MP4)

500.000 Menschen arbeiten bundesweit in oder für die Automobilindustrie. Diese Arbeitsplätze gelte es jetzt zu sichern, sagte baden-württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) im SWR. Deshalb müsse man "breit fördern." Heißt: Auch für Autos mit klassischen Benzin- oder Dieselmotoren solle es eine Kaufprämie geben, fordert die Ministerin.

Dauer 0:48 min Hoffmeister-Kraut: Alle Technologien im Blick haben Hoffmeister-Kraut: Alle Technologien im Blick haben

Nachfrage nach E-Autos noch zu gering

Man befinde sich erst "am Beginn des Markthochlaufs der Elektromobilität", sagte Hoffmeister-Kraut. Zudem sei die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nach wie vor hoch. Beide Technologien müssten in der "wichtigen Phase des Aufbaus" zusammengeführt werden. Die Wirtschaftsministerin hält es für wichtig, den "Blick" zu "weiten". Sie hält es aber für wichtig, dass Elektroautos stärker gefördert werden, als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren.

Grüne: Förderung von Verbrennern falsches Signal

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte in einem Zeitungsinterview, öffentliche Gelder müssten einen Schub für Innovation und Klimaschutz auslösen. "Eine Kaufprämie für Verbrenner ist deshalb ein Fehler. Förderung sollte es nur für klimafreundliche Antriebe geben." Der Grünen-Verkehrspolitiker Cem Özdemir aus Baden-Württemberg forderte im ZDF-"Morgenmagazin" eine "Wende" in der deutschen Automobilindustrie. Bislang unterfordere die Politik die Branche, kritisierte er. Der technologische Wandel sei in Deutschland "verschlafen" worden. Elektrofahrzeuge seien bislang "nur als Nischenprodukte angeboten worden".

Autoexperten raten von Kaufprämien ab

Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer befürwortet zwar ein Konjunkturprogramm, um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen, von einer Kaufprämie für Autos hält er nichts. In einem Interview mit der "Rhein-Neckar-Zeitung" sagte er: "Das ist nicht nötig und nicht zielführend." Die Autobauer hätten eine "eigene Verantwortung." Dudenhöffer fordert stattdessen die Mehrwertsteuer auf hochwertige Konsumgüter zu reduzieren oder ganz zu streichen.

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, geht in eine ähnliche Richtung: "Wer die deutsche Automobilindustrie unterstützen will, tut dies am besten mit erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten auf Investitionen und mit einer großzügigen Förderung der Forschung und Entwicklung." Subventionen würden der Autoindustrie nicht helfen. Die Probleme kämen unter anderem vielmehr durch Schließungen von Fabriken im In- und Ausland.

Drei Ministerpräsidenten für Kaufanreize

In einer Videokonferenz hatten am Montagnachmittag Winfried Kretschmann (Grüne), Markus Söder (CSU) und Stephan Weil (SPD) ihre Linie für die Beratungen am Mittwoch mit der Kanzlerin festgelegt. Sie fordern die Bundesregierung auf, Kaufprämien einzuführen. Damit sollen die schwache Nachfrage angekurbelt und die Autoindustrie unterstützt werden.

Deshalb wollen die Ministerpräsidenten, dass jeder, der einen Plug-In-Hybrid oder ein Auto mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb kauft, 4.000 Euro bekommt. Wer sich ein Fahrzeug mit hochmodernem Verbrennungsmotor mindestens der Schadstoffklasse 6d-Temp zulegt, soll demnach 3.000 Euro erhalten.

Diese Kaufprämien sind das eine, weitere Prämien fürs Verschrotten alter Wagen (Euronorm 3 oder 4) oder für einen späteren Umstieg von Verbrenner auf E-Auto das andere. Auch hier können sich Kretschmann und seine Kollegen finanzielle Anreize von jeweils 1.000 Euro vorstellen.

"Ohne Auto kann Deutschland keinen Staat machen." Markus Söder (bayrischer Ministerpräsident)

Am Dienstag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit den Ministern für Finanzen, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt mit den Chefs der Autokonzerne und der IG Metall beraten, wie die Branche mit ihren 800.000 Arbeitsplätzen wieder in Schwung kommen kann. Nach wochenlangem Stillstand beginnt bei VW, Daimler, BMW, Audi, Porsche, Ford und Opel langsam wieder die Produktion, die wegen der Corona-Pandemie gestoppt worden war. Einen Tag später, am Mittwoch, bespricht sich Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer.