Bei den deutschen Autobauern sinken die Verkaufszahlen, doch nicht überall gleich stark. Manchen Herstellern macht das mehr zu schaffen - sie ziehen erste Konsequenzen.

Der Nachfragerückgang macht sich bei den Autobauern im Land bemerkbar. Denn nur zu etwas mehr als zwei Dritteln waren die deutschen Werke von Mercedes, BMW, Volkwagen und Co. im vergangenen Jahr im Durchschnitt ausgelastet, so der Datenspezialist Marklines in einer Auswertung für die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Hersteller liefern weniger Autos - wenig Auslastung in den Werken

Insgesamt könnten in den deutschen Werken knapp 6,2 Millionen Autos pro Jahr hergestellt werden, so Marklines weiter. 2023 seien es jedoch nur 4,1 Millionen gewesen. Drei Viertel davon gingen dem Verband der Automobilindustrie zufolge ins Ausland.

Doch zwischen den einzelnen Standorten gibt es große Unterschiede: So war die Produktion bei Porsche in Stuttgart im vergangenen Jahr fast zu 100 Prozent ausgelastet. Damit ist der Stuttgarter Autobauer in diesem Fall Spitzenreiter. Dicht gefolgt vom Audi Werk Ingolstadt und BMW in München (beide Bayern) mit knapp 90 Prozent Auslastung. Währenddessen kam Mercedes-Benz bei seinem Stammwerk in Sindelfingen lediglich auf rund die Hälfte der Kapazitäten.

Am meisten Probleme hatte Opel mit der Auslastung seiner Werke. So seien der Auswertung zufolge beim Werk in Eisenach (Thüringen) nicht einmal 30 Prozent der Kapazitäten genutzt worden. Und auch das Ford-Werk in Köln (Nordrhein-Westfalen) schaffte es nur auf gut ein Drittel Auslastung.

Schwache Auslastung: Autobauer drosseln Produktion

Mehrere Autobauer hätten bereits Konsequenzen aus der schwachen Auslastung gezogen, so die dpa weiter. So überlege Audi, die E-Auto-Produktion in Brüssel (Belgien) zu stoppen und das Werk zu schließen. Zudem seien die Nachtschichten in Ingolstadt und Neckarsulm gestrichen worden. Auch VW habe dies an mehreren Standorten getan. Dadurch fallen ein Viertel der Kapazitäten weg.