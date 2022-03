Gibt es wegen der hohen Spritkosten bald wieder autofreie Sonntage in BW?

Die baden-württembergische Umweltministerin Walker kann sich autofreie Sonntage als Sparmaßnahme vorstellen. Die hohen Energiekosten sind heute auch Thema im Landtag.

In der Ölkrise 1973 gab es sie schon einmal: die autofreien Sonntage, an denen die Menschen in Deutschland ihr Auto stehen lassen mussten, weil das Öl knapp war. An vier Sonntagen gehörten die Autobahnen Spaziergängern und Radfahrern. Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) kann sich in der aktuellen Situation autofreie Tage wieder vorstellen. Ihrer Auffassung nach könnten solche Aktionen den Spritverbrauch hierzulande drosseln und die Abhängigkeit von russischen Energieimporten verringern.

Walker: Enregiesparen wegen Ukraine-Krieg wichtig

Die Grünen-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, ein wichtiger Beitrag sei aber auch das Energiesparen. Und natürlich könne jede und jeder Einzelne einen eigenen Beitrag dazu leisten: zum Beispiel durch die Verwendung einer Wäscheleine statt eines Trockner oder durch die Nutzung von Bus und Bahn statt des Autos - die Palette an Möglichkeiten sei groß.

"Warum keine Tempolimits oder autofreie Sonntage wie in den 70er-Jahren? Ein Erfolg - damals wurde der Ölverbrauch stark reduziert."

Walker betonte aber auch, für Menschen, die auf das Auto dringend angewiesen seien, könne es wie damals Sonderregelungen geben. "Nicht zu vergessen, dass ein Verzicht aufs Autofahren die Umwelt schont, vor allem aber auch ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine wäre."

Autofreie Sonntage bei Ölkrise in den Siebzigern

Angesichts der Ölkrise 1973 hatte die Bundesregierung vier autofreie Sonntage und ein vorübergehendes Tempolimit verordnet - 100 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen. Walker sagte weiter, die Bundesregierung unternehme aktuell alle nötigen Anstrengungen, die Energieversorgung auf ein breiteres Fundament zu stellen, um möglichst schnell unabhängig von Gas, Öl und Kohle aus Russland zu werden. Dazu zählten das Anlegen von Reserven, die Suche nach neuen Lieferwegen sowie der Ausbau der Erneuerbaren Energien, den sie vorantreibe.

Hohe Energiepreise Thema im BW-Landtag

Auch der Landtag von Baden-Württemberg befasst sich am Donnerstag auf Antrag der AfD mit der Energieversorgung und den steigenden Preisen. Die Inflation verbunden mit steigenden Energiekosten machten Pläne von Häuslebauern zunichte, so die AfD. Sie kündigte an, bei der Debatte eine Verlängerung der Laufzeiten der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland zu fordern. Allerdings haben das zahlreiche Experten bereits im Vorfeld ausgeschlossen.

Verkehrsminister Hermann: steigenden Preise bei ÖPNV vermeiden

Unterdessen hat der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ein baldiges Treffen mit Unternehmensverbänden und kommunalen Verkehrsträgern im Land angekündigt. Er nehme die Sorgen der Verkehrsunternehmen ernst, die gebeutelt von der Pandemie jetzt auch durch die Energie- und Spritpreise unter Druck gerieten. Man müsse dringend sprechen, denn es gehe jetzt darum, die steigenden Energiekosten nicht auf die Ticktes im Öffentlichen Personennahverkehr weiterzugeben. "Die Unternehmen sind ein wichtiges Rückgrat des öffentlichen Verkehrs. Für die Verkehrswende brauchen wir gesunde Unternehmen im schienengebundenen und öffentlichen Personennahverkehr", so der Verkehrsminister.

Hohe Spritpreise belastet Verkehrsunternehmen jeglicher Art

Nicht nur die Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs ächzen unter den stetig steigenden Spritpreisen an baden-württembergischen Tankstellen. Die regionalen Busunternehmen haben ihre geschäftliche Situation bereits als "katastrophal" beurteilt. Auch der Taxiverband in Baden-Württemberg hat sich zu Wort gemeldet und bittet das Land um finanzielle Unterstützung.