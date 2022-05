Autofahrer fährt in Bushaltestelle- zwei Menschen schwer verletzt

Zwei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle in Nürtingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 23-jähriger Autofahrer an einem Kreisverkehr von der Straße ab und fuhr in die Bushaltestelle. Dabei erfasste er mit seinem Auto eine 42-jährige Frau und einen 29-Jährigen, die dort auf den Bus gewartet hatten. Die Schwerverletzten wurden notärztlich behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei vermutet, dass der 23-jährige Autofahrer zu schnell unterwegs war. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr.