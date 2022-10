In Baden-Württemberg werden deutlich weniger Autos gestohlen als im bundesweiten Durchschnitt. Trotzdem entstand 2021 im Land ein Versicherungsschaden von 5,9 Millionen Euro.

In Baden-Württemberg lebt es sich für Autobesitzerinnen und -besitzer im bundesweiten Vergleich mit am sichersten. Hier werden deutlich weniger Autos gestohlen als im Rest des Bundesgebietes.

BW: Auf 10.000 Autos kommt ein Diebstahl

Insgesamt sind im vergangenen Jahr 413 kaskoversicherte Fahrzeuge in Baden-Württemberg gestohlen worden, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Jahr 2020 um rund acht Prozent zurückgegangen.

Durch die Autodiebstähle im Land ist nach Versicherungsangaben ein Gesamtschaden von rund 5,9 Millionen Euro entstanden. Im Durchschnitt zahlten die Versicherer für jeden Diebstahl etwa 14.300 Euro. Baden-Württemberg gehört laut der Statistik der GDV neben Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz zu den sichersten Bundesländern für Autobesitzerinnen und Autobesitzer.

Zahl in BW sinkt von 448 auf 413 gestohlene Autos

In Jahr 2021 wurden mit 167 Fällen die meisten Autos im Regierungsbezirk Stuttgart gestohlen, gefolgt vom Regierungsbezirk Karlsruhe mit 118 Diebstählen. Weniger Autodiebstähle gab es im Regierungsbezirk Freiburg mit 67 und im Regierungsbezirk Tübingen mit 61 Fällen.

Statistisch kommen demnach im Land auf 1.000 kaskoversicherte Autos nur 0,1 Diebstähle, im Bundesdurchschnitt liegt die Quote hingegen bei 0,2.

Berlin ist Spitzenreiter bei Autodiebstählen

Kriminelle haben bei Autodiebstählen am häufigsten Berlin im Visier. Dort wurden im vergangenen Jahr allein 2.200 Autos gestohlen. Das war etwa jeder fünfte Diebstahl in Deutschland. Verursacht wurde dadurch laut GDV ein wirtschaftlicher Schaden von über 47,5 Millionen Euro. Auf 1.000 kaskoversicherte Autos kamen in Berlin demnach 2,2 Diebstähle.

Grund für die vielen Taten in Berlin sind laut Polizei die Nähe und die schnellen Autobahnverbindungen zu Osteuropa, wo viele Wagen verschwinden, um ganz oder in Teile zerlegt verkauft zu werden. Der Kfz-Diebstahl wird laut Polizei von spezialisierten Banden aus Osteuropa dominiert.

SUVs werden am häufigsten gestohlen

Die Autodiebe stahlen am häufigsten SUVs, also große und teure Geländewagen. Neun der zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen waren SUVs, darunter gleich drei Modelle von Land Rover. Insgesamt werden in Deutschland immer weniger Autos entwendet: In den Neunzigerjahren waren es noch rund 100.000 Diebstähle pro Jahr, aktuell sind es mit genau 9.805 so wenig wie noch nie.