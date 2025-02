Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld verdient als im Vorjahr. Der Gewinn sank unterm Strich um gut 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro.

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen des schlecht laufenden Geschäfts in China einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Das Konzernergebnis fiel im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Als Gründe für den Rückgang beim Gewinn im Jahr 2024 nannte Mercedes-Benz weniger verkaufte Autos in China und ein schwacher Absatz in Europa. Auch der Umsatz sank im vergangenen Geschäftsjahr um 4,5 Prozent auf 145,6 Milliarden Euro. Der Rückgang war in den Sparten Autos und Vans in etwa gleich stark. Das Ergebnis liegt im Rahmen der Prognose, die der Dax-Konzern im vergangenen Jahr zwei Mal senken musste.

Mercedes-Benz-Chef Källenius kündigt Einsparungen an

Mercedes-Chef Ola Källenius sprach von einem soliden Ergebnis in einem sehr herausfordernden Marktumfeld und kündigte ein "Leistungsprogramm" mit Einsparungen an.

Das Unternehmen ergreife nun Maßnahmen, um schlanker, schneller und stärker zu werden, so Källenius. So soll etwa das Direktvertriebsmodell weiter gestärkt werden und die Kosten sollen schnell und deutlich sinken. Bis 2027 will Mercedes etwa die Produktionskosten um 10 Prozent senken.

Nach Gewinneinbruch: Keine Besserung in Sicht

Im laufenden Jahr wird die Lage nach Einschätzung des Autobauers kaum besser. Absatz und Umsatz sollen abermals leicht unter Vorjahr liegen, auch der Betriebsgewinn soll weiter sinken. Sollte US-Präsident Trump die Importzölle für Fahrzeuge anheben, könnte das eine weitere Belastung für Mercedes sein.

Durch den Gewinnrückgang wird auch die Dividende für die Aktionäre sinken. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung im Mai 4,30 Euro je Aktie vorschlagen. Letztes Jahr waren es noch 5,30 Euro.

Autoexperte Dudenhöffer sieht Mercedes stabilisiert

Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR, Center Automotive Research, sagte: "Natürlich könnten die Zahlen besser sein, aber von einer großen Krise bei Mercedes zu sprechen wäre falsch. Im vierten Quartal hat sich die Lage stabilisiert."

Es gebe andere deutsche Autobauer, um die man sich mehr Sorgen machen müsse als um Mercedes. Das Effizienz – und Sparprogramm mache Mercedes von der Kostenseite stärker. Die neue C-Klasse mit dem CLA sei für 2025 wichtig und die Renaissance des Verbrenners in USA und in Europa lasse Mercedes profitabler werden. China und das Elektroauto in China seien die große Herausforderung für Mercedes.

Autoexperte Bratzel sieht Herausforderungen auf Mercedes zukommen

Der Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel sagte dem SWR, es zeige sich, das die Situation bei Mercedes schwierig sei. "Die Rendite geht runter, Umsatz und Absatzzahlen verschlechtern sich." Der Gegenwind werde härter, so Bratzel.

Er sieht die Herausforderungen gerade auf dem chinesischen Markt. "Die Angriffe der chinesischen Hersteller zielen auf das Premiumsegment, also das Kernsegment von Mercedes." Hier sei es absolut notwendig, im Bereich der E-Mobilität attraktive Modelle zu haben und die Kosten deutlich zu senken.