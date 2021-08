Trotz Lieferengpässen und Produktionsstopps hat Daimler in der ersten Hälfte dieses Jahres deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Wie der DAX-Konzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte, lieferte die Stammmarke Mercedes-Benz von Januar bis Juni 1,16 Millionen Autos aus. Das sind fast 25 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020, obwohl es Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen gab und die Produktion zeitweise still stand. Das Plus fällt nach Angaben von Daimler auch deshalb so deutlich aus, weil das Geschäft zu Beginn der Corona-Krise im Vorjahr eingebrochen war. Wichtigster Markt bleibt China: Hier stieg die Zahl der verkauften Autos der Marke Mercedes-Benz um 28 Prozent auf etwa 441.570. Auch in Europa (plus 22 Prozent) und Nordamerika (plus 24 Prozent) stieg der Absatz deutlich. Dabei dominieren weiterhin Verbrennermodelle, nur etwa drei Prozent der verkauften Fahrzeuge haben einen vollelektrischen Antrieb.