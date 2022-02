per Mail teilen

Ein Vorfall am vergangenen Samstag auf dem Werksgelände von Mercedes in Sindelfingen (Kreis Böblingen) beschäftigt jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein 61-jähriger Autofahrer war mit einem Kleinbus auf das Gelände gerast. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Er wurde in die Psychiatrie gebracht.