Alain Ducasse ist der Koch mit den meisten Michelin Sternen. In der deutschen Botschaft in Paris haben nun drei deutsche Sterneköche den Meister bekocht. Der Freiburger Sternekoch Martin Fauster kümmerte sich um den Hauptgang.

Der Trägerkreis der Walter Scheel-Medaille in Freiburg hat den französischen Koch Alain Ducasse ausgezeichnet für die Förderung der europäischen Genuss-Kultur. Bei der Preisverleihung in der deutschen Botschaft in Paris wurde Ducasse von drei deutschen Sterneköchen bekocht. Bei dem sechsgängigen Menü kümmerte sich der Freiburger Sternekoch Martin Fauster um den Hauptgang. Für ihn sei das eine "riesengroße Ehre", denn Alain Ducasse sei für jeden Koch "schon ein ganz, ganz Großer", sagte Fauster.