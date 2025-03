Die Gewerkschaft ver.di hat angekündigt, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst kommende Woche auszuweiten. Viele Bereiche in fast allen Kreisen und Kommunen in BW sind betroffen - hier im Überblick.

In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen will die Gewerkschaft ver.di in Baden-Württemberg kommende Woche den Druck erhöhen. Wie die Gewerkschaft am Samstagmorgen mitteilte, sollen die Arbeitsniederlegungen im Land deutlich ausgeweitet werden. "Betroffen sind alle Bereiche des öffentlichen Dienstes von Stadtverwaltungen und Landratsämtern über Kitas, Kliniken, Sparkassen, Schwimmbäder, Jobcenter und Arbeitsagenturen, bis hin zu Stadtwerken und teilweise auch dem kommunalen Nahverkehr", so ver.di.

Der Aufruf der Gewerkschaft erfolgt wenige Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt am 14. und 15. März in Potsdam. Bereits gestern hat ver.di für Montag bundesweite Warnstreiks an den Flughäfen angekündigt, im Land ist der Flughafen Stuttgart betroffen.

Geplante Warnstreiks und Kundgebungen in BW nach Regionen

• Region Stuttgart: 13. März

• Region Rhein-Neckar: 12. März

• Ulm-Oberschwaben: 10. bis 14. März

• Heilbronn-Neckar-Franken: 11. März

• Mittelbaden-Nordschwarzwald: 11. März

• Südbaden, Schwarzwald und Bodensee: 11. bis 13. März

• Fils-Neckar-Alb: 11. und 13. März

Die regionalen Warnstreiks im öffentlichen Dienst sollen in der kommenden Woche laut ver.di zumeist an einem Tag stattfinden. In einigen der sieben ver.di-Bezirke soll aber auch mehrtägig die Arbeit niedergelegt werden. Größere zentrale Kundgebungen sind in der kommenden Woche am Dienstag in Karlsruhe, Heilbronn und Konstanz, am Mittwoch in Mannheim und Reutlingen sowie am Donnerstag in Stuttgart, Freiburg und Ulm geplant.

Am Donnerstag (13. März) ist regionaler Streiktag in Stuttgart: Bestreikt werden sollen laut ver.di die Stadt Stuttgart und ihre Eigenbetriebe. In den Landkreisen Böblingen, Rems-Murr und Ludwigsburg seien Beschäftigte aller Bereiche inklusive AWS Abfallwirtschaft und SSB Verkehrsbetrieb zum Warnstreik aufgerufen. Am Freitag (14. März) sind ver.di zufolge zusätzlich das Klinikum Stuttgart, der Klinikverbund Südwest (KVSW), die Rems-Murr Kliniken (RMK) und die Regionalkliniken Holding (RKH) von Arbeitsniederlegungen betroffen.

Am Mittwoch, 12. März, ist laut ver.di ein regionaler Streiktag in Mannheim geplant. Zahlreiche Einrichtungen der Stadt werden nach Gewerkschaftsangaben an diesem Tag bestreikt, darunter Kitas, Bürgerdienste, kulturelle Einrichtungen sowie Stadtreinigung und Abfallwirtschaft.

Am Montag (10. März) wird es Warnstreiks in Ravensburg geben, am Dienstag (11.3.) bei der Stadt Heidenheim und am Mittwoch (12.3.) in Aalen. Dort wird laut ver.di auch das Ostalbklinikum bestreikt, und zwar zweitägig, am Mittwoch und Donnerstag (13.3.). Für Freitag (14.3.) hat die Gewerkschaft in Ulm kleinere "Wirkungsstreiks" angekündigt.

Den Dienstag (11. März) hat die Gewerkschaft zum zentralen Streiktag der Region Heilbronn-Neckar-Franken erklärt. Betroffen seien dann alle Bereiche in der Stadt und im Landkreis Heilbronn, sowie in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Tauberbischofsheim, Neckar-Odenwald. Folgende Krankenhäuser sind demnach betroffen: SLK-Kliniken, Klinikum Crailsheim, Neckarodenwald-Kliniken und das Krankenhaus in Tauberbischofsheim. In Heilbronn wird der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Darüber hinaus sollen auch Kreissparkassen in den Streik gehen.

In Karlsruhe sind Beschäftigte in verschiedenen Einrichtungen am Dienstag (11. März) zum Warnstreik aufgerufen. Einschränkungen und Ausfälle wird es demnach im Städtischen Klinikum, in den Vidia Kliniken und im VBK Betriebshof geben. Bestreikt werden sollen laut ver.di viele Dienststellen und Betriebe in den Landkreisen Karlsruhe, Rastatt, Calw, Freudenstadt und Enzkreis sowie die Städte Karlsruhe und Baden-Baden. Davon betroffen werden demnach viele Kitas, der ÖPNV, die kommunalen Verwaltungen, Stadtwerke, Müllabfuhren und Kliniken sein.

Am Dienstag (11. März) plant ver.di nach eigenen Angaben einen zentralen Streiktag im Südschwarzwald und in Konstanz in allen Bereichen inklusive Nahverkehr und Fähre. Am Mittwoch (12. März) soll das Ortenau Klinikum in Offenburg und an den anderen Standorten bestreikt werden. Am Donnerstag (13. März) plant ver.di den Angaben zufolge einen zentralen Streiktag in allen Bereichen, auch im Nahverkehr, in Freiburg und Südbaden.

Die Region Fils-Neckar-Alb bekommt es laut Gewerkschaft mit "Doppelstreiktagen" zu tun. Am Dienstag (11. März) und Mittwoch (12. März) wird im Landkreis Esslingen und Göppingen gestreikt. Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes inklusive Nahverkehr seien zum Warnstreik aufgerufen. Für den Esslinger Verkehrsbetrieb SVE gelte ein Notdienst. Ebenfalls zwei Tage, nämlich am Mittwoch (12. März) und am Donnerstag (13. März), soll in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes gestreikt werden.

Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Was sind die Forderungen?

Die nächste Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist für Ende kommender Woche in Potsdam geplant. Mitte Februar hatte es keine Annäherung gegeben. Verhandelt wird für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in Deutschland. Eingeschlossen sind zahlreiche Berufsgruppen, darunter auch Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpfleger, Busfahrerinnen oder Feuerwehrleute. In Baden-Württemberg sind nach Angaben des Kommunalen Arbeitsgeberverbands (KAV) insgesamt 385.000 Beschäftigte direkt von den Tarifverhandlungen betroffen.

ver.di fordert eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen und höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Außerdem fordert die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage.

Die Arbeitgeber haben diese Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Für den Bund sitzt Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mit am Tisch. Sie hatte bei der vergangenen Runde ernsthafte Verhandlungen versprochen, um eine angemessene Lösung zu finden.