Mehr Tests in Schulen und Kitas wegen Omikron: BW-Landesregierung erhöht Kapazitäten

Nach den Ferien sollen Kinder und Jugendliche deutlich häufiger getestet werden. So will die Landesregierung Schulen und Kitas offen halten - trotz Omikron.

Die baden-württembergische Landesregierung will die Testpflicht an Schulen und Kitas ausweiten. Das teilten Kultus- und Sozialministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch mit. Dies sei ein weiterer Beitrag, um unkontrollierte Ausbrüche zu verhindern und den Präsenzbetrieb zu sichern. Unterricht in Präsenz und die Aufrechterhaltung der Kinderbetreuungsangebote hätten neben dem Gesundheitsschutz oberste Priorität, heißt es.

Tägliche Schnelltests in der ersten Woche nach den Ferien

In der ersten Woche nach den Ferien - also ab Montag, 10. Januar, sollen sich alle nicht-geboosterten Schülerinnen und Schüler täglich testen lassen, wenn an ihrer Einrichtung Antigenschnelltests zum Einsatz kommen, heißt es. Schulen, die auf PCR-Pooltests setzen, sollen wenn möglich weitere Antigenschnelltests anbieten.

Danach sollen sich die Kinder und Jugendlichen bis zu den Faschingsferien, einschließlich 25. Februar, drei Mal die Woche Schnelltesten, beziehungsweise zwei Mal pro Woche einen PCR-Test machen - wenn sie nicht geboostert sind. Darüber hinaus gelte für das gesamte nicht-geboosterte Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege mit Start nach den Weihnachtsferien eine Testpflicht an jedem Präsenztag, wenn keine Boosterimpfung vorliege, so die Ministerien.

Kultusministerin Schopper: "Müssen gegen Omikron vorbeugen"

"Nach aktuellen Erkenntnissen wissen wir, dass die Auffrischungsimpfung einen erheblichen Beitrag zum Gesundheitsschutz liefert", sagte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ergänzte: "Wir haben ein gut funktionierendes Sicherungssystem an Schulen und Kitas. Allerdings müssen wir auf die Omikron-Variante reagieren und vorbeugen. Deshalb ziehen wir das Testnetz enger und stellen für alle Nicht-Geboosterten weitere Tests zur Verfügung."

Ein Wechsel in den Fernunterricht sei unter bestimmten Bedingungen, lokal und zeitlich begrenzt möglich, heißt es in einem aktuellen Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen. Schülerinnen und Schüler der Sonderpädagogischen Bildungszentren, die Klassenstufen neun und zehn von Haupt- Real- und Gemeinschaftsschulen sowie Abschlussklassen sollen grundsätzlich im Präsenzunterricht bleiben. Außerdem appellierte die Landesregierung, dass sich alle bereits in den Ferien vor dem Schul- oder Kitabesuch eigenverantwortlich testen sollten. "Das Verhalten jeder und jedes Einzelnen ist mit Omikron noch bedeutender geworden".

26 Millionen Euro für Corona-Testkapazitäten

Für die zusätzlichen Testkapazitäten an Schulen und Kitas stellt die Landesregierung 26 Millionen Euro bereit. Über einen zwischen Finanz-, Kultus- und Sozialministerium abgestimmten Beschlussvorschlag soll der Ministerrat "in Kürze" entscheiden, heißt es in der Mitteilung.