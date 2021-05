In Baden-Württemberg könnten von Samstag an Cafés und Restaurants unter bestimmten Bedingungen sowohl im Außen- als auch im Innenbereich wieder öffnen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend.

Liegen die Corona-Zahlen in den baden-württembergischen Kreisen und Städten fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, darf dort die Gastronomie mit Hygieneauflagen und Testkonzepten nicht nur wie bisher angekündigt im Außenbereich, sondern auch im Innenbereich wieder öffnen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen in Stuttgart. Damit wäre die sieben Monate lange Zwangspause für die Gaststätten zu Ende.

Noch am Vormittag war nicht klar, ob in Baden-Württemberg auch der Innenbereich geöffnet werden darf. Laut Agentur soll das ab dem Wochenende möglich sein. Das Land möchte dazu am Donnerstag eine neue Corona-Verordnung erlassen, die dann ab dem Wochenende greifen soll.

Erste Andeutungen im Laufe des Tages

Im Laufe des Tages hatte der Dehoga-Geschäftsführer Tobias Zwiener gegenüber der Deutschen Presse-Agentur angedeutet, dass es solch eine Öffnung geben könnte. Die Regelung würde Sinn machen, so Zwiener. Nicht alle Gastronomen verfügten über Außenflächen. Bei regnerischem Wetter müsse ein Wechsel in Innenräume erlaubt sein und die Umsätze der Außenbewirtung bei kühlerem Wetter seien draußen geringer, sagte Dehoga-Geschäftsführer Zwiener.

Besuch mit Schnelltest oder Impfung

Wer einen Biergarten oder ein Hotel betritt, muss nachweisen, dass er vollständig geimpft ist oder einen aktuellen negativen Schnelltest vorlegen. Den kann man an einer öffentlichen Teststation machen, es werde aber auch Wirte geben, die vor Ort in der Gaststätte Testmöglichkeiten anbieten werden.