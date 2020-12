In der Affäre um einen Messestand auf der Expo in Dubai 2021 hat im Landtags-Untersuchungssauschuss die damals zuständige Spitzenbeamtin des Wirtschaftsministeriums, Stefanie Hinz, ausgesagt. Bis Ende 2019 war Hinz zuständige Abteilungsleiterin, mittlerweile ist sie Landespolizeipräsidentin. Im Untersuchungsausschuss wies sie die Verantwortung für die Probleme zurück. Nachdem die Kosten für das Projekte aus dem Ruder gelaufen waren, muss nun das Land einspringen und den Großteil der mittlerweile 15 Millionen Euro bezahlen. Ursprünglich hatte die Projektgesellschaft den Pavillon komplett mit Hilfe von Firmen finanzieren wollen, das Land sollte sich nur mit 2,8 Millionen Euro beteiligen. Hinz sagte am Freitag, Partner der Expo in Dubai sei die Projektgesellschaft aus Ingenieurkammer, Fraunhofer Institut und Messe Freiburg gewesen. Das Land habe das Pavillon-Projekt nur protokollarisch unterstützt, daher sei der Vertrag auch nicht überprüft worden. Sie räumte ein, dass eine vertragliche Klärung sinnvoll gewesen wäre, betonte jedoch, nicht eigenmächtig oder im Verborgenen gehandelt zu haben. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) war vor Vertragsabschluss nicht informiert und hatte im Ausschuss eine Fehleinschätzung ihres Hauses eingeräumt. Heftige Kritik am Verhalten von Hinz kam von der Opposition. Die Obfrau der FDP-Fraktion im Untersuchungsausschuss, Gabriele Reich-Gutjahr, teilte mit, es offenbare sich ein erschreckendes Bild der fachlichen Unbedarftheit im Wirtschaftsministerium. Im Wirtschaftsministerium habe Missmanagement geherrscht, so SPD-Politiker Daniel Born. Die AfD-Politikerin Carola Wolle meinte, Hinz habe sich bei dem Thema nach und nach über den Tisch ziehen lassen.