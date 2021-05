Hunderte junge Menschen gehen am Wochenende raus, um zu feiern - zunächst friedlich. Dann kommt es in mehreren Städten zu Auseinandersetzung zwischen Feiernden und der Polizei.

Die Bilder aus Stuttgart, Tübingen und Heidelberg ähneln sich: Auf den größeren Plätzen in der Stadt, in den Parks, am Flussufer - überall treffen sich am Wochenende junge Menschen, um zu feiern. Sie genießen das schöne Wetter, die Ferien, die Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Was zunächst entspannt und friedlich beginnt, verändert sich im Laufe des Abends: Es fliegen Flaschen, es wird beleidigt, gestoßen, gespuckt, die Corona-Regeln werden ignoriert. Die Polizei schreitet ein.

Randale in Stuttgart - welche Konsequenzen gibt es?

So auch auf dem Schlossplatz in Stuttgart, wo sich am Samstagabend laut Polizeiangaben zwischen 500 und 600 Menschen versammelt hatten. Die Stimmung sei gekippt, als Polizisten Feiernde wegen des geltenden Alkoholverbots und der Corona-Regeln ansprachen. Flaschen flogen in Richtung der Einsatzkräfte. Polizisten wurden nach eigenen Angaben massiv beleidigt und es kam zu Auseinandersetzungen. Fünf Polizisten seien verletzt worden, hieß es. Die Treppe war bereits am Abend zuvor geräumt worden. Jetzt wird über ein Verweilverbot in Stuttgart nachgedacht.

In Tübingen geraten Polizei und Feiernde aneinander

In Tübingen waren die Spuren nach den Auseinandersetzungen vom Wochenende teils noch zu sehen: Scherben, Flaschen und Müll lagen auf den Straßen in der Innenstadt. Oberbürgermeister Boris Palmer teilte ein entsprechendes Posting auf Facebook.

Hunderte Menschen hatten in der Altstadt lautstark gefeiert. Am Samstag- und Sonntagfrüh gegen 3 Uhr schickte die Polizei dann große Gruppen nach Hause. Laut Polizei wurden dabei Einsatzkräfte zum Teil beschimpft und angegriffen. Auch Feiernde gerieten aneinander. Die Polizei ermittelt jetzt gegen mehrere Personen.

Randale in Heidelberg - sind es bestimmte Gruppen?

Auch in Heidelberg musste die Polizei nach den Ausschreitungen an der Neckarwiese an Pfingsten an diesem Wochenende wieder eingreifen. Die Stadt sei am späten Samstagabend an einigen Stellen so voll gewesen, dass es kaum möglich gewesen sei, durch die Straße zu kommen, teilte die Polizei mit. Es seien speziell geschulte Kommunikationsbeamte eingesetzt worden. Zwischen 80 und 100 Jugendliche und junge Erwachsene seien dennoch aggressiv und provokant aufgetreten. Gegen mehrere Menschen werde nach Auseinandersetzungen wegen Körperverletzung ermittelt. Ein Polizeisprecher sagte, dass es immer die gleichen wären, die randalieren. Der Großteil der Jugendlichen sei friedlich.

GdP: Respekt und Rücksicht auf Polizisten wird weniger

Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), zeigt einerseits Verständnis für junge Menschen, die nach Monaten der Corona-Pandemie wieder feiern und Freunde treffen wollten. Andererseits beklagt er im SWR-Interview einen zunehmend rücksichtslosen Umgang der Menschen mit Polizisten. Es gebe bundesweit immer mehr Übergriffe, zum Beispiel bei Masken-Kontrollen. Das fange bei der Sprache an und werde dann schnell auch körperlich, bis zu "handfesten körperliche Auseinandersetzungen".