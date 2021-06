Die sommerlichen Temperaturen zogen am Wochenende viele Menschen in Baden-Württemberg nach draußen. Doch nicht jeder verhielt sich friedlich. Innenminister Strobl zieht nun Bilanz.

Die Polizei in Baden-Württemberg hat am Wochenende über 1.000 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Dabei ging es vor allem um fehlende Schutzmasken und um unerlaubte Versammlungen. Rund 600 Mal waren Menschen ohne vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz unterwegs oder hatten ihn falsch aufgesetzt. Außerdem musste die Polizei dutzende Versammlungen auflösen.

Laut der Wochenendbilanz des Innenministeriums waren mehr als 70 Mal zu viele Menschen auf öffentlichen Flächen zusammengekommen - ohne die erforderlichen Abstände einzuhalten. So musste die Polizei beispielsweise am Freitag zum wiederholten Mal die Neckarwiese in Heidelberg und den Schlosspark in Karlsruhe räumen.

In Freiburg wurden drei Beamte leicht verletzt

In Freiburg musste die Polizei am Wochenende gleich mehrfach nicht genehmigte Demonstrationen und Feiern auflösen. Dabei waren jeweils mehrere hundert Menschen zusammengekommen. Einige davon attackierten die Polizistinnen und Polizisten und bewarfen sie mit Flaschen und Gegenständen. Drei Beamte wurden dadurch leicht verletzt. Außerdem wurde ein Dienstfahrzeug beschädigt.

Strobl: "Die Polizei wird konsequent handeln"

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) rief dazu auf, die neuen Freiheiten mit Vorsicht zu genießen. Die Pandemie sei nicht vorbei. Wer es jetzt übertreibe, setze alles Erreichte wieder aufs Spiel, so Strobl. "Ein Blick nach Lissabon zeigt uns leider deutlich, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist", sagte Strobl laut einer Mitteilung vom Montag. "Wir genießen mit gebotener Vorsicht die wieder möglichen Freiheiten. Manche übertreiben es leider. Das ist Egoismus pur." Wer zusätzlich noch auf Randale aus sei, werde konsequent zur Verantwortung gezogen.

"Die Polizei ist kein Spielverderber, freilich auch kein Fußabtreter. Wenn einige die Nacht zum Tage machen wollen und Ruhestörung auf Ruhestörung, Körperverletzung auf Körperverletzung die eingesetzten Kräfte bindet, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis - ebenso wenig dafür, wenn sich Personen dann gegen die Ordnungshüter solidarisieren und diese attackieren und beleidigen. Hier wird die Polizei nicht zusehen, sondern konsequent handeln", so Strobl zu den Vorgängen in Freiburg.

EM-Siegesfeier in Augsburg aus dem Ruder gelaufen

Nicht nur in Baden-Württemberg kam es am Wochenende zu Ausschreitungen. Nach dem EM-Sieg der deutschen Mannschaft am Samstag eskalierte in Augsburg die Situation auf der Maximilianstraße. In der Innenstadt musste eine Siegesfeier mit rund 1.400 Menschen geräumt werden. Es flogen hunderte Flaschen Richtung Einsatzkräfte. 15 Beamte und auch Feiernde wurden dabei verletzt. Außerdem kam es zu tätlichen Angriffen und Beleidigungen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern zeigte sich ebenso entsetzt wie der Rettungsdienst vor Ort. Nun wird wegen Landfriedensbruch ermittelt.