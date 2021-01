Die verschärften Kontaktbeschränkungen könnten vor allem Eltern vor große Herausforderungen stellen. In Baden-Württemberg werden deshalb die Rufe nach Ausnahmen für Kinder lauter.

Nach den neuen Bund-Länder-Beschlüssen mit weiteren Kontaktbeschränkungen mehren sich die Stimmen, die Ausnahmen für kleine Kinder fordern. Die CDU in Baden-Württemberg wandte sich am Donnerstag in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Generalsekretär Manuel Hagel und drei Landtagsabgeordnete appellieren darin, die Regeln "nicht auf Kinder unter 14 Jahren, zumindest aber nicht auf Kinder unter zehn Jahren" auszudehnen. Alles andere wäre ein "Schlag in das Gesicht der Familien im Land".

Horn fürchtet "faktisch komplettes Kontaktverbot" für Kinder mit Gleichaltrigen

Auch Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) forderte, bei den Kontaktbeschränkungen Ausnahmen für kleine Kinder zu machen. "Konkret kann die neue Kontakt-Regelung für kleine Kinder ein faktisch komplettes Kontaktverbot mit Gleichaltrigen bedeuten", schrieb Horn am Donnerstag auf Facebook.

Leider ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen immer noch deutlich zu hoch. Wir erleben nach wie vor ein diffuses...Posted by Martin Horn on Thursday, January 7, 2021 Martin Horn, Facebook

Ein dreijähriges Kind etwa, das derzeit keine Kita besuchen dürfe, könne laut den vorgesehenen Regeln kein anderes Kind nach Hause einladen - denn dieses müsste ja in Begleitung eines Elternteils kommen. Die Landesregierung solle die Kontaktbeschränkungen so festlegen, dass zumindest kleinere Kinder und Babys nicht mitgezählt würden. Das sei auch für Alleinerziehende wichtig.

Land plant Erleichterung für Alleinerziehende

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf eine Verschärfung der bisherigen Regeln geeinigt. Während sich nach den bisherigen Bund-Länder-Vereinbarungen maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen durften - plus Kinder unter 14 Jahren -, soll künftig nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person zusammenkommen. Das bedeutet unter anderem, dass sich zwei Paare nicht zum Essen verabreden dürfen und zwei Kinder nicht ein anderes Kind zuhause besuchen können.

BW plant Sonderregelung für Alleinerziehende, Bayern erlaubt "Kontaktfamilie"

Wie genau die Grundsatzvereinbarung von Bund und Ländern umgesetzt wird, legen die Bundesländer jeweils selbst fest. Die Landesregierung in Baden-Württemberg arbeitet nach SWR-Informationen genau an den Details, die etwa kleine Kinder oder die häusliche Pflege betreffen. Geplant ist unter anderem eine Erleichterung für Alleinerziehende. Diese sollten bei privaten Besuchen ihre Kinder mitbringen dürfen, solange diese unter 14 Jahre alt seien.

Im Nachbarbundesland Bayern soll zudem jede Familie für die wechselseitige unentgeltliche Betreuung von Kindern unter 14 Jahren eine "feste Kontaktfamilie" haben dürfen. "Die Betreuung der Kinder kann dann die jeweilige Familie abwechselnd machen", erläuterte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

"Unlösbare Aufgabe" für Eltern?

Den Verfassern des CDU-Briefs an Kretschmann gehen die Sonderregelungen in Baden-Württemberg nicht weit genug. Sie schreiben dazu: "Denn selbst der Besuch und der Aufenthalt bei der besten Freundin oder dem besten Freund zum gemeinsamen Lernen dürfte demnach nur alleine stattfinden." Viele Alleinerziehende, Eltern und Selbstständige mit Kindern stünden "vor einer unlösbaren Aufgabe".