Für viele Bereiche gilt ab Montag in Baden-Württemberg die 3G Regel - geimpft, genesen, getestet. Doch es gibt ein paar Ausnahmen.

Ab Montag entfallen die allermeisten Corona-Beschränkungen für vollständig geimpfte Menschen und Genesene in Baden-Württemberg. Es gilt in vielen Bereichen die 3G-Regel, - also getestet, geimpft, genesen - unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Ungeimpfte haben dann ohne einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest nur noch zu wenigen öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen Zutritt.

Kinder und Schüler ausgenommen

Diese Regel gilt allerdings nicht für Kinder bis einschließlich fünf Jahre und ungeimpfte Schülerinnen und Schüler: Sie brauchen keinen Testnachweis, wenn sie Krankenhäuser, Museen oder Restaurants besuchen wollen. Als Nachweis kann der Schülerausweis vorgezeigt werden, weil sie in ihren Schulen regelmäßig getestet werden. In den Schulen wird es weiterhin kostenlose Tests für Schüler und Lehrer geben, kündigte das Land an. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind außerdem von der Maskenpflicht befreit.

3G: Ausnahmen bei Gottesdiensten und Sport

Eine weitere Ausnahme sind gottesdienstliche Veranstaltungen. Auch bei einigen Sportveranstaltungen wie Reha-Sport, Sport zu dienstlichen Zwecken, Spitzen - oder Profisport ist demnach ein Testnachweis für Ungeimpfte nicht nötig.

Open-Air-Veranstaltungen teils ohne 3G-Nachweis möglich

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel gelten in Teilen ebenfalls nicht ganz so strenge Regeln. Besucher von Open-Air-Veranstaltungen mit weniger als 5.000 Teilnehmenden müssen keinen 3G-Nachweis erbringen. Voraussetzung ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.