In Baden-Württemberg lebten Ende vergangenen Jahres knapp 1,8 Millionen Ausländerinnen und Ausländer. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes entspricht das einem Anteil von gut 16 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Das sei ein neuer Höchstwert, hieß es. Die größte Gruppe mit rund 250.000 Menschen machen demnach türkische Staatsangehörige aus. Danach folgten Staatsangehörige aus Italien (184.000), Rumänien (165.000), Kroatien (125.000), Polen (85.000) und Syrien (83.000). Die Zahl der Ausländer in Baden-Württemberg sei im vergangenen Jahr erneut gestiegen, allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren. Die ausländische Bevölkerung lebe vor allem in den größeren Städten in der Nähe der Arbeitsplatzzentren, teilten die Statistiker weiter mit. Am höchsten sei der Ausländeranteil in den Stadtkreisen Pforzheim, Heilbronn, Stuttgart und Mannheim. Dort besitze etwa jeder vierte Einwohner keinen deutschen Pass. Insgesamt lebten Ende November 2020 rund 11,1 Millionen Menschen in Baden-Württemberg.