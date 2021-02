Die Landesregierung hat vom obersten Verwaltungsgericht einen herben Dämpfer für die nächtliche Ausgangssperre erhalten. Am Dienstag reagierten Regierungspolitiker auf die Entscheidung - und kündigten eine neue Strategie an.

Abends noch einen Freund besuchen, eine Runde joggen oder von einem Date nach Hause schleichen: Ab Donnerstag dürfte das für viele Menschen in Baden-Württemberg wieder möglich sein. Denn nachdem der Verwaltungsgerichthof (VGH) in Mannheim die nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg im Rahmen der Eindämmung des Coronavirus gekippt hat, muss die Vorschrift in der Corona-Verordnung, die Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 5 Uhr vorsieht, außer Vollzug gesetzt werden.

Laut Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe man dies sowieso in den kommenden Tagen vorgehabt. Der VGH sei ihnen einfach nur zuvor gekommen. "Ich habe am Wochenende genau das mit meinem Chef der Staatskanzlei gesprochen", so Kretschmann. Man werde die Entscheidung des VGH jetzt zum Anlass nehmen, eine Neuregelung in Angriff zu nehmen, so der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

Dass das Gerichtsurteil die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung minimieren könnte, sieht Kretschmann nicht. Auch Kritik, frühzeitiger handeln zu können, um dem VGH vorzukommen, wies er zurück. Er sei ja nicht der "König von Württemberg", so der Grünen-Politiker.

Ziel: Ausgangssperren nur noch in Corona-Hotspots

Vorgesehen sind künftig nur noch Ausgangssperren für Corona-Hotspots. Das Land Baden-Württemberg möchte diese bereits von diesem Donnerstag an erlassen. Angedacht ist ein nahtloser Übergang für Regionen, die über dem Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche liegen. Die regionalen Regelungen sollen künftig jedoch erst ab 21 Uhr gelten, so Kretschmann. Hintergrund für das Tempo ist auch, dass man über Fastnacht keine Lücke bei den Ausgangsbeschränkungen lassen möchte. Die Ausgangsbeschränkungen tagsüber werden landesweit, unabhängig von den Inzidenzwerten in der jeweiligen Region, aufgehoben.

Das Ziel der Politik ist es, die Zahl der Neuinfektionen landesweit auf unter 50 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen zu drücken - nur dann seien die Gesundheitsämter in der Lage, alle Kontaktpersonen nachzuverfolgen, hatte Kretschmann zuletzt mehrfach betont. Derzeit liegen in Baden-Württemberg 18 der 44 Stadt- und Landkreise unter 50, mit dem Hohenlohekreis (130,5), den Kreisen Calw (105,5) und Waldshut (103,5) und dem Stadtkreis Heilbronn (115,3) allerdings auch vier Regionen über 100.

Claudia Kornmeier aus der SWR Rechtsredaktion hatte am Montagabend die Entscheidung des VGH so eingeordnet:

Coronavirus: Aktuelle Infektionslage in Baden-Württemberg

Der Erste Senat des Gerichts hatte argumentiert, dass die Landesregelung die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung der landesweiten Ausgangsbeschränkungen nicht mehr erfüllen würde. Noch kurz vor Weihnachten hatte die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern bei über 200 gelegen. Am Montag hatte das Landesgesundheitsamt den aktuellen Wert für Baden-Württemberg mit 59,2 angegeben.

Beratungen über weiteres Vorgehen am Mittwoch

Die Ausgangsbeschränkungen waren seit Dezember in Baden-Württemberg eine von mehreren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. An diesem Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es nach dem bis Sonntag befristeten Lockdown weitergehen soll. Mehrere Ministerpräsidenten - aber auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) - hatten bereits vorab signalisiert, eine Fortsetzung des Lockdowns zu favorisieren und vor zu weitreichenden Lockerungen gewarnt. Auch Kretschmann erteilte Hoffnungen auf Lockerungen, wie etwa bei den Kontaktbeschränkungen, eine Absage.