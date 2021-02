Seit Donnerstag gilt die nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg nicht mehr landesweit. In Landkreisen mit erhöhten Corona-Infektionszahlen kann sie jedoch weiter verhängt werden. Welche davon betroffen sind, zeigt eine Liste der Landesregierung.

Mindestens 14 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg mit hohen Corona-Fallzahlen haben erneut eine nächtliche Ausgangsbeschränkung erlassen. Dies geht aus einer Liste hervor, die das Sozialministerium am Freitag auf seiner Webseite veröffentlichte. Die Liste wird laufend angepasst und ist gegebenenfalls nicht vollständig.

Von den jeweiligen Gesundheitsämtern der Kreise können nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr individuell erhoben werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus überschritten ist und es ein diffuses Infektionsgeschehen gibt. Landesweit liegen immer noch mehr als die Hälfte der Landkreise über einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Karlsruhe: Ausgangsbeschränkungen bleiben bestehen

Als erster Landkreis der Region hat Karlsruhe entschieden, dass die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bestehen bleiben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Karlsruhe liegt deutlich über der Landesinzidenz und ist in den letzten Tagen sogar wieder gestiegen. Gleichzeitig sei die Zahl der Infektionen mit dem mutierten Coronavirus bereits auf 100 Fälle angestiegen, so das Landratsamt.

Pforzheims OB kritisiert Kommunikationsabläufe

Am späten Donnerstagabend hat auch Pforzheim nächtliche Ausgangsbeschränkungen erlassen. Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) sieht diese zwar nicht als wirksames Instrument zur Bekämpfung der Pandemie, dennoch trage er die Allgemeinverfügung mit, um ein Signal vor allem in der Faschingszeit zu senden. Gleichzeitig kritisierte Boch die Kommunikationsabläufe des Landes. Weil der Erlass des Gesundheitsministeriums erst am Mittwochabend kam, hatten die örtlichen Gesundheitsämter nur wenig Zeit für ihre Entscheidung. Das sei kein guter Stil, so Boch.

Alb, Baar und Nordschwarzwald handeln unterschiedlich

Die Kreise zwischen Alb, Baar und Nordschwarzwald gehen unterschiedlich mit der aufgehobenen Ausgangssperre um. Wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt, ist die Ausgangssperre aufgehoben. Das gilt für die Kreise Freudenstadt, Reutlingen und Tübingen. Hier dürfen die Bürger in der Nacht auf die Straße. Das gilt auch für den Zollernalbkreis, obwohl der Inzidenzwert hier leicht über dem Grenzwert von 50 liegt. Eine Ausgangssperre sei aber nicht verhältnismäßig, heißt es in einer Mitteilung. Im Kreis Calw dagegen müssen die Bürger von 21 bis 5 Uhr daheim bleiben. Auch in den drei Kreisen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg (Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen) gilt weiterhin eine Ausgangssperre.

Auch der Ortenau-Kreis kippte die Ausgangsbeschränkungen, obwohl er eine Sieben-Tage-Inzidenz von noch über 50 hat. Landrat Frank Scherer sagte, dass die Menschen im Ortenaukreis nun ein wenig mehr Freiheit zurückerhalten könnten; denn das Gesundheitsamt habe aufgrund seiner konsequenten Kontaktpersonennachverfolgung einen besonders guten Überblick über das Infektionsgeschehen. Zudem sei nicht davon auszugehen, dass das Eindämmen des Virus durch den Wegfall der Ausgangssperre erheblich gefährdet werde.

Waldshut-Tiengen verfügt Alkoholverbot

Das Landratsamt Waldshut hat eine Verfügung erlassen, wonach die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Waldshut bestehen bleibt. Weil die Zahl Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche deutlich über 50 liegt (Stand Donnerstag), bleibt die Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens bestehen. Zudem gilt für die Städte Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Verfügung gilt von Freitag an.

In den Kreisen Biberach, Ravensburg und dem Bodenseekreis galt ab 0 Uhr am Freitagmorgen wieder eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr früh. Im Kreis Biberach lag die Inzidenz zuletzt bei 72,5. Im Alb-Donau-Kreis (Inzidenz 59) und im Stadtkreis Ulm (57) gab es bis Donnerstagabend keinen Beschluss über eine neuerliche Ausgangssperre.

Im Ostalbkreis sei eine Ausgangssperre momentan "kein Thema", sagte eine Sprecherin. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt mehrere Tage unter der 50er-Marke. Ebenso im Landkreis Heidenheim, auch dort liegen die Werte deutlich unter der 50er-Grenze.

Keine Ausgangssperren mehr in Bayern

In den bayerischen Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries wird die nächtliche Ausgangssperre voraussichtlich am Montag aufgehoben. Nach SWR-Recherchen müssen sich der Bayerische Landtag und die Landratsämter in Schwaben dahingehend noch abstimmen. Nach den Ankündigungen von Ministerpräsident Söder gilt ab Montag eine Ausgangssperre nur noch für Landkreise mit Inzidenzen über 100. Die Kreise Dillingen und Neu-Ulm liegen derzeit bei einer Inzidenz von knapp über 50. Der Kreis Donau-Ries liegt bei 35 und Günzburg 34. Nach Angaben eines Sprechers plant der Kreis Donau-Ries zusätzlich, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und das Alkoholverbot im öffentlichen Raum aufzuheben.

Kommunen müssen Allgemeinverfügung erlassen

Der entsprechende Erlass des Gesundheitsministeriums ging am späten Mittwochabend an die Kommunen. Bevor Ausgangssperren in Kraft treten können, müssen die betroffenen Kommunen jedoch eine Allgemeinverfügung erlassen. Das geht unterschiedlich schnell. Mindestens 14 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg mit hohen Corona-Fallzahlen haben bisher eine nächtliche Ausgangsbeschränkung erlassen. Das geht aus der Liste hervor, die das Sozialministerium in Stuttgart am Freitag auf seiner Webseite veröffentlichte.

Die regionalen Ausgangsbeschränkungen folgen auf die landesweite Sperre zwischen 20 und 5 Uhr, die der Verwaltungsgerichtshof am Montag gekippt hatte. Die Richter hatten die Regelung angesichts der sinkenden Infektionszahlen als nicht mehr verhältnismäßig bezeichnet. Die landesweite Sperre lief am Donnerstag aus, genau wie die Ausgangsbeschränkungen, die bislang tagsüber galten.