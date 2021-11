Neue BW-Corona-Verordnung in Arbeit: 2G für Jugendliche, Ausgangssperren für Ungeimpfte

Die baden-württembergische Landesregierung will die Corona-Regeln verschärfen: Die neue Verordnung sieht Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte, Obergrenzen bei Veranstaltungen und 2G für Jugendliche vor.

Baden-Württemberg prüft im Kampf gegen die Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Regionen mit starkem Infektionsgeschehen. Nach SWR-Informationen will die Landesregierung trotz der am Freitag im Bundesrat beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und des Auslaufens der Corona-Notlage weitere Maßnahmen beschließen. Sie beruft sich dabei auf eine Übergangsfrist bis Mitte Dezember. Eine entsprechende Corona-Verordnung soll am kommenden Donnerstag in Kraft treten. Am Mittwoch werden die Regeln im Landtag beraten.

Mit Ausgangsbeschränkungen habe Baden-Württemberg in der Corona-Krise gute Erfahrungen gemacht, heißt es aus Regierungskreisen. Allerdings sollen sie nicht landesweit gelten, sondern nur in Regionen mit besonders hohen Inzidenzen und einer starken Belastung der Krankenhäuser.

2G-Plus-Regeln im Gespräch

Im Gespräch sind auch 2G-Plus-Regeln für Bereiche mit besonderem Risiko. Dazu könnten Bars, Clubs, und Diskotheken zählen. Dann müssten auch geimpfte oder genesene Personen zusätzlich einen Antigen-Schnelltest vorlegen. Die neue Verordnung soll zudem eine Obergrenze für Großveranstaltungen vorsehen.

Mehr Druck auf 12- bis 17-Jährige

Das Land will außerdem die 2G-Regel nun auch für 12- bis 17-Jährige einführen, was auch für Familien weitreichende Konsequenzen haben dürfte. Dann müssen Schülerinnen und Schüler in dem Alter entweder geimpft oder genesen sein, um etwa Zugang zu Restaurants zu bekommen, sagte ein Sprecher der Landesregierung am Freitag in Stuttgart. Die Maßnahme soll dafür sorgen, dass sich viel mehr Jugendliche impfen lassen, um so die stark steigenden Infektionszahlen einzudämmen. Es soll allerdings eine Übergangsregel für den Freizeitbereich wie Sport- und Bildungsangebote geben, die bis nach den Weihnachtsferien gelten soll.

Bisher müssen ungeimpfte Jugendliche nur ihren Schülerausweis vorzeigen und sind von der 2G-Regel und der PCR-Test-Pflicht befreit. Sie werden in der Schule zwei- bis dreimal pro Woche getestet. Für die Altersgruppe 12 bis 17 Jahre gibt es schon seit Sommer eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Donnerstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) schärfere Regeln für das Land bereits angekündigt.

So äußerte sich Kretschmann am Donnerstagabend:

Baden-Württemberg behält Stufensystem bei

Insgesamt bleibe Baden-Württemberg bei seinem eigenen Stufensystem und werde sich nicht nur nach dem weniger scharfen neuen bundesweiten System richten, so Kretschmann.

In diesem ist bisher vor allem die Intensivbettenbelegung ausschlaggebend. Bundesweit setzen die Länderchefinnen und -chefs ab jetzt eigentlich auf die Hospitalisierungsinzidenz.

Unterdessen hat der Bundesrat am Freitag neue bundesweite Corona-Regeln auf den Weg gebracht. Die Länder stimmten einstimmig für das umstrittene, von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Infektionsschutzgesetz. Das bedeutet 3G am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Zügen. Es soll jedoch vorerst keine bundesweiten Ausgangsbeschränkungen und flächendeckende Schulschließungen mehr geben. Die Novelle soll Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung weiterhin ermöglichen, wenn die epidemische Lage nationaler Tragweite als bisherige Rechtsgrundlage Mitte nächster Woche ausläuft.

Landtag kommt zu Sondersitzung zusammen

Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern beschäftigen sich auch die Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg mit deren Umsetzung. Hierzu trifft sich der Landtag laut SWR-Informationen am kommenden Mittwoch zu einer Sondersitzung. Die SPD-Fraktion hatte schon Anfang der Woche auf eine schnelle Befassung des Parlaments mit den Maßnahmen gegen die rasant steigenden Infektionszahlen gedrungen.