Bisher galten in Kreisen mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 100 Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr. Dies hat die Landesregierung nun gekippt und passt sich so künftig allen Regelungen auf Bundesebene an.

Baden-Württemberg will die Corona-Notbremse des Bundes komplett in Landesrecht umsetzen und auch die Ausgangsbeschränkungen erst um 22 Uhr beginnen lassen. Die Landesregierung werde die neuen Corona-Regeln des Bundes komplett übernehmen, sagte ein Regierungssprecher dem SWR. "Das Gesetz wird eins zu eins umgesetzt", so auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. "Jetzt da immer rumzumachen, das hat keinen Sinn."

Bisher Ausgangssperren in Baden-Württemberg ab 21 Uhr

Zunächst hatte das Land erwogen, die Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 weiter von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten zu lassen. Das soll sich nun aber ändern. Wann und wie genau die Regelungen auf Landesebene umgesetzt werden, ist bisher unklar.

Kretschmann appellierte an die Menschen in Baden-Württemberg, sich an die Regeln zu halten, um die dritte Corona-Welle abflachen zu können.

"Der Bundesgesetzgeber hat das jetzt so entschieden. Die deutsche Bevölkerung sehnt sich immer nach Einheitlichkeit, die hat sie jetzt." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident BW

Kretschmann ergänzte: "Was immer man von dem Gesetz halten mag, man muss ihm gehorchen. Das ist in der Demokratie wichtig, das man den Gesetzen folgt."

Welche Regelungen beinhaltet die Bundes-Notbremse?

Die Notbremse soll bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Gegenmaßnahmen festlegen. Bei hohen Infektionszahlen sollen weitgehende Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis 5 Uhr greifen. Erlaubt bleibt das Joggen und Spazieren bis Mitternacht, sofern man alleine ist. Auch ein Stopp von Präsenzunterricht ab einer Kreis-Inzidenz von 165 und strengere Bestimmungen für Geschäfte sollen dem Eindämmen der Neuinfektionen dienen.

Welche Maßnahmen sieht die Notbremse vor? Wenn ein Stadt- oder Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Corona-Inzidenz von 100 überschreitet, gelten dort ab dem übernächsten Tag bundesweit einheitliche Maßnahmen. Ein Überblick: Private Kontakte : Ein Haushalt darf mit maximal einer weiteren Person zusammenkommen

: Ein Haushalt darf mit maximal einer weiteren Person zusammenkommen Ausgangsbeschränkung : Von 22 bis 5 Uhr, Sport ist bis 24 Uhr alleine erlaubt

: Von 22 bis 5 Uhr, Sport ist bis 24 Uhr alleine erlaubt Schule : Wechselunterricht und zwei Mal die Woche Corona-Tests (bei einer Izidenz ab 165 wieder Homeschooling)

: Wechselunterricht und zwei Mal die Woche Corona-Tests (bei einer Izidenz ab 165 wieder Homeschooling) Einzelhandel wie Supermärkte : Je nach Größe, begrenzte Kundenzahl

: Je nach Größe, begrenzte Kundenzahl Sonstiger Einzelhandel : Bei Inzidenz bis 150 ist "Click&Meet" mit negativem Test und Schutzmaske erlaubt; Ab 150er-Inzidenz geschlossen

: Bei Inzidenz bis 150 ist "Click&Meet" mit negativem Test und Schutzmaske erlaubt; Ab 150er-Inzidenz geschlossen Sport : Im Freien maximal zwei Person, bzw. Personen aus eigenem Haushalt erlaubt; kontaktloser Gruppensport (5) für Kinder bis 14 Jahren

: Im Freien maximal zwei Person, bzw. Personen aus eigenem Haushalt erlaubt; kontaktloser Gruppensport (5) für Kinder bis 14 Jahren Kultur und Freizeit : geschlossen

: geschlossen Dienstleistungen : Medizinische Dienstleistungen, Friseure (nur mit Test) sowie Fußpflege erlaubt, tragen von FFP2-Maske vorgeschrieben

: Medizinische Dienstleistungen, Friseure (nur mit Test) sowie Fußpflege erlaubt, tragen von FFP2-Maske vorgeschrieben Gastronomie : geschlossen - nur Abholung und Lieferdienste gestattet

: geschlossen - nur Abholung und Lieferdienste gestattet Homeoffice: Verpflichtung, Homeoffice anzubieten, wenn dies betrieblich möglich ist

Kretschmann hält die Ausgangsbeschränkungen eigentlich für zu lasch und hätte sie gern verschärft. Doch die Überprüfung habe ergeben, dass die Gefahr hoch sei, dass eine eigene Landesregelung von Gerichten kassiert würde, hieß es aus Regierungskreisen.

Kretschmann will bei Maßnahmen für Hochschulen nachbessern

Der Verwaltungsgerichtshof hatte die landesweite Ausgangssperre schon im Februar gekippt. Der Regierungschef kündigte aber an, in der Landesverordnung bei den Hochschulen nachsteuern zu wollen. Die Regelung in der Notbremse des Bundes sei so unklar, das müsse man im Land präzisieren. Der Bund wolle die Hochschulen mit den Schulen gleichsetzen. "Das ist einfach nicht umsetzbar." Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz in den Kreisen an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165, ist laut Notbremse Präsenzunterricht auch in Hochschulen verboten.

Zuvor hatten die Universitäten vor schweren Konsequenzen dieser Regelung für die Studierenden im Land gewarnt. "Das Notbremsengesetz bedeutet ein 'Nichtsemester' für viele Studierende in den naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen sowie der Medizin, und wird zu verzögerten Studienabschlüssen führen", hatte Stephan Dabbert, Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz in Baden-Württemberg, erklärt. Nach Landesrecht gibt es an den Hochschulen bisher Ausnahmen in Einzelfällen, wenn Präsenz unbedingt nötig ist - zum Beispiel wenn die Studierenden Kontakt mit Patienten haben oder spezielle Labor- oder Arbeitsräume brauchen.

Sondersitzung im Bundesrat

Der Bundesrat kommt am heutigen Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Corona-Notbremse zu beraten. Der Bundestag hat das Gesetz am Mittwoch beschlossen. Damit es schnell in Kraft treten kann, muss es auch von der Länderkammer gebilligt werden.

Erste Klage gegen Notbremse in Karlsruhe eingereicht

Noch bevor die Politik das neue Infektionsschutzgesetz überhaupt beschlossen hat, ist schon der erste Eilantrag dagegen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. Welche Erfolgsaussichten das haben kann, vermochte ein Sprecher in Karlsruhe am Donnerstag aber nicht zu sagen. Rechtsanwalt Claus Pinkerneil mit Kanzleien in Berlin und München teilte mit, Verfassungsbeschwerde eingelegt zu haben. Ihm gehe es vor allem darum, dass das Gesetz die Maßnahmen weitestgehend (verwaltungs)gerichtlicher Kontrolle entziehe, dass der Inzidenzwert als alleiniger Maßstab ungeeignet sei und dass insbesondere Ausgangsbeschränkungen unverhältnismäßig seien. Pinkerneil sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er die Verfassungsbeschwerde absichtlich schon vor der Entscheidung des Bundesrats eingelegt habe. Das Verfassungsgericht könnte die Unterzeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stoppen, wie etwa Ende März beim EU-Wiederaufbaufonds geschehen.