Die Sonne scheint und es duftet draußen nach Frühling. Aber die Corona-Verordnung trübt die Stimmung. Die Wochenendbilanz zu den Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg sind Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen auf öffentlichen Plätzen verboten. Ausgenommen sind Menschen, die zusammen wohnen. Das Land hatte dazu einen Bußgeldkatalog veröffentlicht.

Radfahrer, Spaziergänger und Wanderer hielten sich am Wochenende zumeist an die baden-württembergische Corona-Verordnung, die vielen Fällen einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen zwei Personen vorsieht. "Nach wie vor ist zu beobachten, dass sich der Großteil der Bevölkerung an die neu geltenden Vorschriften hält", teilte die Polizei am Sonntag in Ulm mit. Die Behörden im ganze Land hatten angekündigt, die Ausgangsbeschränkungen intensiv zu kontrollieren.

Vereinzelt Platzverweise und Anzeigen

Die Beamten verzeichneten am Wochenende nur einzelne Verstöße - die meisten wurden demnach von jungen Menschen begangen. Am Samstagmittag etwa traf eine Polizeistreife fünf junge Leute an einer Schule in Heidenheim an. Die Beamten erteilten Platzverweise und schrieben Anzeigen.

In Eberhardzell (Kreis Biberach) beendete die Polizei eine Zusammenkunft von insgesamt 18 Menschen in einem Haus, in dem zwei Familien aus anderen Landkreisen zu Gast waren. In Wäschenbeuren (Kreis Göppingen) löste die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Grillparty auf einem Waldspielplatz auf. An diesem standen zwar nur zwei Verdächtige, jedoch waren deutlich mehr Getränke und Grillgut zu sehen. Bei der Suche nach weiteren Feiernden entdeckte die Polizei einen 22-Jährigen im Gebüsch. Im südbadischen Karsau (Kreis Lörrach) zeigte sich eine Gruppe betrunkener Personen am Samstagabend uneinsichtig. Die Gruppe folgte zwar einem Platzverweis durch herbeigerufene Polizisten, wurde aber kurz darauf wieder gemeinsam angetroffen. Zwei betrunkene Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren mussten deshalb die Nacht in den Zellen der Polizei verbringen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung nach Spuck-Attacke

Die Corona-Beschränkungen führten auch zu einer Straftat. Die Polizei in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen unbekannten Mann, der eine Frau im Supermarkt nach einem Streit über die Abstandsregel angespuckt hat. Zuvor hatte es am Samstag in dem Geschäft ein Wortgefecht an der Kasse gegeben, wie die Polizei in der Stadt am Bodensee mitteilte. Die 27-Jährige habe sich bei dem Mann vor ihr in der Reihe entschuldigt. Der sei jedoch ausfällig geworden, habe einen Schlag angedeutet und der Frau ins Gesicht gespuckt.

Polizei Stuttgart: "Die meisten halten sich an die Regeln"

Im Stuttgarter Stadtgebiet seien am Samstag lediglich ein oder zwei Regelverstöße festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. In einem Fall hätten vier Menschen zusammen auf einer Parkbank gesessen. "Die meisten halten sich an die Regeln." Auch der vorgeschriebene Mindestabstand werde von den meisten Menschen eingehalten. Ähnlich auch in Konstanz: "Gestern sah es relativ human aus für die Wetterverhältnisse", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Beamten kontrollierten unter anderem mit der berittenen Polizei, ob die Corona-Verordnung am Wochenende eingehalten wurde.

Mehr als 100 Verstöße rund um Mannheim

Die Polizei in Mannheim bilanzierte am Sonntag, dass sich zwar der "ganz überwiegende Teil der Bevölkerung" an die Regeln halte, allerdings stellte sie auch 112 Verstöße fest. So zum Beispiel am Sonntagmittag auf dem Marktplatz in Mannheim: Dort fand eine Versammlung der "Initiative Seebrücke" statt, bei der auf die Situation in den Flüchtlingsunterkünften in Griechenland hingewiesen werden sollte. Die Polizei sprach mit dem Verantwortlichen der Aktion und mahnte an, dass eine solche größere Menschenansammlung an öffentlichen Orten derzeit nicht möglich sei.

Auch in der Mannheimer Neckarstadt stellten die Beamten einen Verstoß fest. Acht Gäste saßen dort in der Nacht zum Sonntag zusammen und spielten Karten. Der Gastwirt muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Um eine Ausbreitung des Coronavirus' zu verlangsamen, bestehen Beschränkungen für den Besuch von Touristenattraktionen wie den Wasserfällen von Bad Urach (Kreis Reutlingen). dpa Bildfunk Picture Alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Polizei Reutlingen kontrollierte an den Wasserfällen in Bad Urach

Am Freitag nahm die Polizei in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis 21 Verstöße gegen die Corona-Verordnung auf. Am Samstag waren es 60 Vorfällen, bei denen Anzeigen erstattet und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei den Kontrollen an den Wasserfällen in Bad Urach waren auch Polizeireiter im Einsatz.

Auch die Polizei Karlsruhe meldete am Sonntag "wenige Beanstandungen". Neben sieben Fußball-spielenden Personen im Otto-Dullenkopf-Park, stellte die Polizei am Wochenende auch eine geöffnete Shisha-Bar fest. Der Inhaber bot trotz des Verbots sein Sortiment an und bekam eine Anzeige. Ebenfalls angezeigt wurden drei Prostituierte, die sich am Samstagnacht gegen 23 Uhr in der Ottostraße aufhielten.