Wieder Ausgangsbeschränkungen in der Nacht für Ungeimpfte

Von diesem Samstag an gelten in mehreren Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg wieder nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Grund sind gestiegene Corona-Zahlen.

Für Nicht-Immunisierte gelten mancherorts in Baden-Württemberg von Samstag an Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. Hintergrund ist nach Angaben der Behörden vom Freitag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in den jeweiligen Gebieten zweimal nacheinander den Wert von 500 je 100.000 Einwohner überschritten hat.

Schärfere Maßnahmen nötig

Gemäß der Corona-Verordnung des Landes sind in diesem Fall in der betroffenen Region schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie nötig, bis die Zahlen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Grenzwert liegen.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten zwischen 21 und 5 Uhr für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene. Ausnahmen gibt es, wenn triftige Gründe vorliegen wie Arbeit oder der Besuch von Lebenspartnern.

Wo gelten die Ausgangsbeschränkungen?

Neu betroffen sind unter anderem die Städte Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und Ulm sowie die Landkreise Biberach, Rastatt, Ravensburg, Waldshut und Schwarzwald-Baar. In Freiburg wiederum gelten diese Regeln schon seit Dienstag. Über 500 liegt die Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamts inzwischen in 24 der 44 Stadt- und Landkreise.